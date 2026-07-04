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बिना तंदूर, तवे पर बना सकती हैं तंदूरी प्याज का पराठा! इस संडे ट्राई करें ये चटपटी रेसिपी

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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सादे प्याज के पराठे तो आपने घर पर खूब बनाए होंगे। लेकिन क्या कभी तंदूरी प्याज का पराठा बनाया है? जी नहीं, इसके लिए आपको तंदूर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इस ट्रिक से आप तवे पर ही टेस्टी सा पराठा बनाकर तैयार कर सकते हैं।

बिना तंदूर, तवे पर बना सकती हैं तंदूरी प्याज का पराठा! इस संडे ट्राई करें ये चटपटी रेसिपी

ढाबे पर सबसे ज्यादा लोग तंदूरी पराठे ही ऑर्डर करते हैं। इनका स्मोकी फ्लेवर और मसालेदार टेस्ट, खाने का जायका बढ़ा देता है। उसमें भी प्याज के तंदूरी पराठे की बात ही कुछ अलग है। अगर आप भी नॉर्मल पराठे से ज्यादा तंदूरी पराठे खाने के शौकीन हैं, तो घर पर इन्हें बनाने का ये तरीका आपको जरूर पसंद आएगा। लोगों को अक्सर लगता है कि घर में बिना तंदूर के इन्हें बनाना पॉसिबल ही नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर पर बहुत आसामी से आप ढाबा स्टाइल तंदूरी प्याज का पराठा बना सकते हैं, बिल्कुल वही टेस्ट आता है। रेसिपी काफी सिंपल है और ट्रिक भी। एक बार ट्राई कर लेंगे तो इस चटपटे प्याज के तंदूरी पराठे से आपको प्यार ही हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी जान लेते हैं -

तंदूरी प्याज का पराठा बनाने के लिए जरूरी सामग्री

घर पर ही ढाबा स्टाइल तंदूरी चटपटा प्याज का पराठा बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- बारीक कटी हुई प्याज (2-3), बारीक कटी हुई हरी या लाल मिर्च (3-4), ताजा हरा धनिया और कुछ बेसिक मसाले जैसे लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। इसे और चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए आप एक नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

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इस ट्रिक से घर पर ही बनाएं ढाबे जैसा तंदूरी प्याज पराठा

नॉर्मल पराठे की जगह एक बार ये तंदूरी प्याज का पराठा घर पर जरूर ट्राई करें। वही ढाबे वाला स्मोकी और चटपटा सा टेस्ट आता है, जिसे घरवाले खूब पसंद करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज को बारीक काट लें। अब अगर आपको तीखा पसंद है, तो अपने हिसाब से आप हरी या लाल मिर्च को बारीक काटकर प्याज में एड कर सकते हैं। साथ में हरा धनिया भी चॉप कर के डालें।

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अब बारी है इसमें कुछ बेसिक मसाले एड करने की। आप अपने स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर इसमें मिला सकते हैं। प्याज के मसाले को थोड़ा चटपटा बनाना है, तो एक नींबू निचोड़ना बिल्कुल ना भूलें। इन सभी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लें। फिर परात में अच्छी तरह से फैला लें।

इसके बाद आपको रोटी के नॉर्मल आटे से एक लोई तोड़ लेनी है। उसपर जरा सा सूखा आटा लगाकर बेल लें। ना बहुत ज्यादा मोटी बेलें, ना ही पतली। अब इस रोटी को प्याज के मसाले के ऊपर रखें और हल्का सा दबा दें, ताकि प्याज का मसाला रोटी की एक तरफ अच्छे से चिपक जाए। रोटी की दूसरी तरफ आपको पानी लगा लेना है।

तंदूरी पराठे को तवे पर सेंकने का सही तरीका

गर्म तवे पर रोटी को पानी लगी हुई साइड से सेंकने के लिए डालें। ये साइड हल्की सी सिक जाए तो दूसरी प्याज लगी हुई साइड को गैस की फ्लेम पर डायरेक्ट सेंक लें। आप तवे को हाथ से उल्टा कर के प्याज वाली साइड को सीधा गैस की फ्लेम पर सेंक सकते हैं। इससे ही वो हल्का कच्चा और भुनी हुई प्याज वाला तंदूरी टेस्ट आता है। अब पराठे को तवे से हटाएं और चिमटे की मदद से दोनों साइड्स अच्छी तरह सेंक लें। तंदूरी प्याज पराठा बनकर तैयार है।

सर्विंग टिप: पराठे की दोनों साइड खूब भर-भर के मक्खन या देसी घी लगाएं। इससे ही असली तंदूरी पराठे का टेस्ट आता है।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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