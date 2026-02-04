Hindustan Hindi News
आलू-प्याज या गोभी, कोई भी पराठा बना रहीं तो 1 चम्मच ये मसाला मिला दें, ढाबे जैसा टेस्ट आएगा!

संक्षेप:

Special Paratha Masala Recipe: आलू, गोभी, मूली, मटर, पनीर या कोई भी पराठा आप इस मसाले से और ज्यादा टेस्टी बना सकती हैं। रोज-रोज मसाला भूनने का झंझट कौन करे इसलिए एक बार में ही ये मसाला तैयार कर के स्टोर कर लें।

Feb 04, 2026 07:07 am ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों में तरह-तरह के भरवां पराठे खाए जाते हैं। कभी आलू, गोभी, मूली तो कभी मटर या पनीर के पराठे। इनका असली स्वाद इनकी चटपटी स्टफिंग में होता है। बेसिक मसाले तो आप इसमें डाल ही देती हैं लेकिन एक स्पेशल मसाला और मिला देंगी तो पराठे का स्वाद दोगुना हो जाएगा। जी हां, ढाबे वाले पराठे में यही साबुत मसाले मिलाते हैं, जिससे अलग ही खुशबू और टेस्ट आता है। अब रोज-रोज मसाला भूनने का झंझट कौन करे इसलिए एक बार में ही ये मसाला तैयार कर के स्टोर कर लें। किसी भी पराठे में मिला देंगी तो उसका स्वाद और खुशबू दोगुने हो जाएंगे। इंस्टाग्राम पर पार्वती ने इस रेसिपी को शेयर किया है। आइए जानते हैं।

स्पेशल पराठा मसाला बनाने के लिए सामग्री

स्पेशल पराठा मसाला बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं - साबुत धनिया (1 चम्मच), सौंफ (2 चम्मच), अजवाइन (1 चम्मच), अनारदाना (2 चम्मच), काली मिर्च (1 चम्मच), सूखी लाल मिर्च (4), कसूरी मेथी (1 चम्मच), अमचूर पाउडर (1 चम्मच), काला नमक (1 चम्मच), नमक (डेढ़ चम्मच), हींग (आधा चम्मच), हल्दी पाउडर (आधा चम्मच)।

हर पराठे का स्वाद बढ़ा देगा ये मसाला

आलू, गोभी, मूली, मटर, पनीर या कोई भी पराठा आप इस मसाले से और ज्यादा टेस्टी बना सकती हैं। इसके लिए पहले एक पैन में कुछ साबुत सूखे मसाले जैसे साबुत धनिया, सौंफ, अजवाइन, अनारदाना, काली मिर्च और सूखी लाल मिर्च को ड्राई रोस्ट कर लें। इन्हें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ खुशबू आने लगे तो गैस बंद कर दें। फिर इन्हें ठंडा कर लें और मिक्सी में दरदरा पीस लें। अब पैन में कसूरी मेथी को भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें। इसे पिसे हुए मसाले में मिलाएं। साथ में अमचूर पाउडर, काला नमक, सादा नमक, हींग और हल्दी पाउडर एड कर के सभी चीजों को मिक्स करें। पराठा मसाला तैयार है, इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर के रख लें।

कैसे इस्तेमाल करना है ये पराठा मसाला?

कोई भी भरवां पराठा बना रही हैं तो स्टफिंग में एक चम्मच ये स्पेशल मसाला एड कर दें। इसे मिलाने के बाद नमक डालने की भी जरूरत नहीं होती है, हालांकि आप स्टफिंग को हल्का सा चख कर देख सकती हैं। उसमें किसी भी मसाले की कमी लगे तो अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा मिला लें। बहुत ही चटपटी, खुशबूदार स्टफिंग फटाफट बन जाएगी। इससे पराठे बनाकर देखें, इतने टेस्टी बनेंगे कि हर कोई आपकी तारीफ करेगा।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Recipe Corner

