बिना गैस और कम पानी में बनाएं टेस्टी ढाबा स्टाइल तड़का दाल, शेफ कुणाल कपूर ने बताई ईजी ट्रिक
दाल तड़का आपने खूब खाई होगी लेकिन क्या कभी बिना गैस जलाए इसे बनाया है। शेफ कुणाल कपूर ने बिना गैस जलाए ढाबा स्टाइल दाल तड़का बनाने का आसान तरीका बताया है। चलिए आपको ये ट्रिक बताते हैं।
Dhaba Style Dal Tadka: ढाबा का खाना लगभग सभी ने खाया होगा और वहां की तड़का वाली दाल का स्वाद भी आपकी जुबान पर होगा। हम लोग जब भी ढाबे पर खाना खाने जाते हैं, तो वहां की स्पेशल तड़का दाल जरूर ऑर्डर करते हैं, उस दाल में अलग स्वाद और सोंधी सी खुशबू होती है। वही दाल घर पर बनाने में वैसा स्वाद नहीं मिलता लेकिन क्या आप सही तरीके से बना रहे हैं। शेफ कुणाल कपूर ने ढाबा स्टाइल तड़का दाल बनाने का तरीका बताया है और वो भी बिना गैस जलाए। जी हां, बिना गैस और कम पानी में आप ढाबा स्टाइल तड़का दाल मिनटों में बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आखिर कैसे बिना गैस के इस दाल को बनाना है।
दाल तड़का बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स-
बिना छिलका मूंग दाल – ¼ कप
बिना छिलका मसूर दाल– ¼ कप
हरी मिर्च (कटी हुई) – 2
अदरक (कटा हुआ) – 2 चम्मच
लहसुन (कटा हुआ) – 2 चम्मच
प्याज (कटा हुआ) – ¼ कप
टमाटर (कटा हुआ) – ¼ कप
हल्दी – ½ चम्मच
लाल मिर्च पाउडर – 1 चम्मच
नमक – स्वादानुसार
पानी – 2 कप
तड़का के लिए- 1 चम्मच घी, 1 चम्मच जीरा, लाल मिर्च पाउडर।
बनाने की विधि
सबसे पहले तो आपको मूंग की दाल और मसूर की दाल को बराबर मात्रा में रातभर भिगोकर रखना है। फिर इसका पानी हटाकर साफ पानी से धोएं और माइक्रोवेव फ्रेंडली बाउल में रखें। अब इसमें हरी मिर्च, अदरक, प्याज, लहसुन, टमाटर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, 2 कप पानी डाल दें। अब इसके बाद आपको माइक्रोवेव में टॉप पावर लेवल सेलेक्ट करना है और 25 मिनट का टाइमर सेट करना है। बस 25 मिनट के बाद आपकी दाल बनकर रेडी हो जाएगी। अब ये दाल आपको थोड़ी खड़ी लग रही होगी, तो उसके लिए मथनी से इसे 2-3 मिनट तक मथ लें। ऐसा करने से दाल भी खड़ी नहीं रहेगी और प्याज-टमाटर भी गल जाएगा।
तड़का कैसे बनाएं
बिना गैस जलाए माइक्रोवेव में आप दाल तो बना सकते हैं लेकिन अब तड़का कैसे लगाएं। इसका तरीका भी शेफ ने बताया है। उन्होंने छोटी माइक्रोवेव फ्रेंडली कटोरी में घी और जीरा डालना है और ओवन में फुल पावर लेवल के साथ 3 मिनट टाइम सेट करके रखना है। बस तड़का तैयार हो जाएगा, फिर इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दें और दाल में छौंका लगा दें।
कुकिंग टिप्स- शेफ का कहना है कि अगर आपकी दाल ज्यादा गाढ़ी या कम पकी हो, तो थोड़ा पानी और डालकर 4-5 मिनट तक फिर से पकाएं। ऐसा करने से दाल परफेक्ट बन जाएगी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।