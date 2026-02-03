Hindustan Hindi News
बिना लहसुन-प्याज के फटाफट बन जाएगी दही-आलू की सब्जी, रोटी के साथ लगेगी टेस्टी, नोट करें रेसिपी

संक्षेप:

दही आलू की सब्जी बनाना सबसे आसान है और ये स्वादिष्ट भी लगती है। अगर कम मसाले में बिना प्याज-लहसुन के सब्जी बनाना चाहती हैं, तो इसकी रेसिपी नोट करें।

Feb 03, 2026 07:58 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
रोजाना प्याज-लहसुन और तेल-मसाले वाला खाना खाकर कोई भी बोर हो सकता है। कई बार मन करता है कि कुछ हल्का-फुल्का और सिंपल खाया जाए, जिसे बनाने में ज़्यादा झंझट भी न हो। अगर आप भी ऐसा ही कुछ बनाने का सोच रहे हैं, तो फटाफट दही-आलू ट्राई करें। इसमें न प्याज लगता है और न ही लहसुन—बस चाहिए होते हैं आलू और दही। तो फिर देर किस बात की, आइए जान लेते हैं स्वादिष्ट दही-आलू बनाने की आसान रेसिपी।

दही-आलू बनाने के लिए सामग्री-

-उबले हुए आलू – 3 (मध्यम आकार, टुकड़ों में कटे)

-ताजा दही – 1 कप (अच्छी तरह फेंटा हुआ)

-घी या तेल – 2 टेबलस्पून

-जीरा – ½ टीस्पून

-हींग – 1 चुटकी

-हल्दी पाउडर – ½ टीस्पून

-लाल मिर्च पाउडर – ½ टीस्पून (स्वादानुसार)

-धनिया पाउडर – 1 टीस्पून

-गरम मसाला – ½ टीस्पून

-नमक – स्वादानुसार

-हरा धनिया – सजाने के लिए

बनाने का तरीका

सबसे पहले आलू को अच्छे से धोकर काट लें। आलू ज्यादा बड़े साइज में न काटें वरना पकने में टाइम लगेगा। तो वही दूसरी तरफ एक कटोरे में दही निकालकर फेंट कर रखें। अब एक कढ़ाही को गैस पर चढ़ाएं और उसमें तेल या घी डालकर गर्म करें। फिर इसमें जीरा-हींग डाल दें। अब हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च डालकर धीमी आंच में मसाला भूनें। मसाला जब भुन जाए, तब इसमें कटे हुए आलू डाल दें। धीमी आंच में आलू को भाप से पकाएं। फिर इसमें फेंटा हुआ दही मिलाएं और चलाते रहें। इससे दही में गोलियां नहीं बनेंगी। फिर नमक डालकर 5-7 मिनट तक पकाएं। आखिर में गरम मसाला डालकर गैस बंद करें और हरी धनिया की गार्निशिंग करते हुए रोटी के साथ सर्व करें।

कुकिंग टिप्स- अगर दही ज्यादा पतला हो जाए, तो और दही या फिर काजू का पेस्ट मिक्स करें। सब्जी क्रीमी हो जाएगी। दही खट्टा हो, तभी सब्जी का स्वाद अच्छा लगेगा। अगर इसे व्रत में बना रही हैं, तो सेंधा नमक यूज करें और हल्दी न डालें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में 5 साल से बतौर डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में 8 वर्षों का अनुभव रखने वाली दीपाली ने डिजिटल मीडिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। एंटरटेनमेंट बीट में रुचि होने के साथ-साथ लाइफस्टाइल के प्रमुख सेक्शंस जैसे किचन हैक्स, हेल्थ, ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। वह हेल्थ और फिटनेस जैसे विषयों पर रिसर्च-आधारित और एक्सपर्ट-वेरिफाइड जानकारियां पाठकों तक पहुंचाती हैं। दीपाली साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Mathematics) हैं और उन्होंने मास कम्युनिकेशन की डिग्री भी हासिल की है। और पढ़ें
Cooking Tips

