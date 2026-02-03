बिना लहसुन-प्याज के फटाफट बन जाएगी दही-आलू की सब्जी, रोटी के साथ लगेगी टेस्टी, नोट करें रेसिपी

संक्षेप: दही आलू की सब्जी बनाना सबसे आसान है और ये स्वादिष्ट भी लगती है। अगर कम मसाले में बिना प्याज-लहसुन के सब्जी बनाना चाहती हैं, तो इसकी रेसिपी नोट करें।

रोजाना प्याज-लहसुन और तेल-मसाले वाला खाना खाकर कोई भी बोर हो सकता है। कई बार मन करता है कि कुछ हल्का-फुल्का और सिंपल खाया जाए, जिसे बनाने में ज़्यादा झंझट भी न हो। अगर आप भी ऐसा ही कुछ बनाने का सोच रहे हैं, तो फटाफट दही-आलू ट्राई करें। इसमें न प्याज लगता है और न ही लहसुन—बस चाहिए होते हैं आलू और दही। तो फिर देर किस बात की, आइए जान लेते हैं स्वादिष्ट दही-आलू बनाने की आसान रेसिपी।

दही-आलू बनाने के लिए सामग्री- -उबले हुए आलू – 3 (मध्यम आकार, टुकड़ों में कटे)

-ताजा दही – 1 कप (अच्छी तरह फेंटा हुआ)

-घी या तेल – 2 टेबलस्पून

-जीरा – ½ टीस्पून

-हींग – 1 चुटकी

-हल्दी पाउडर – ½ टीस्पून

-लाल मिर्च पाउडर – ½ टीस्पून (स्वादानुसार)

-धनिया पाउडर – 1 टीस्पून

-गरम मसाला – ½ टीस्पून

-नमक – स्वादानुसार

-हरा धनिया – सजाने के लिए

बनाने का तरीका सबसे पहले आलू को अच्छे से धोकर काट लें। आलू ज्यादा बड़े साइज में न काटें वरना पकने में टाइम लगेगा। तो वही दूसरी तरफ एक कटोरे में दही निकालकर फेंट कर रखें। अब एक कढ़ाही को गैस पर चढ़ाएं और उसमें तेल या घी डालकर गर्म करें। फिर इसमें जीरा-हींग डाल दें। अब हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च डालकर धीमी आंच में मसाला भूनें। मसाला जब भुन जाए, तब इसमें कटे हुए आलू डाल दें। धीमी आंच में आलू को भाप से पकाएं। फिर इसमें फेंटा हुआ दही मिलाएं और चलाते रहें। इससे दही में गोलियां नहीं बनेंगी। फिर नमक डालकर 5-7 मिनट तक पकाएं। आखिर में गरम मसाला डालकर गैस बंद करें और हरी धनिया की गार्निशिंग करते हुए रोटी के साथ सर्व करें।