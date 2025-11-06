झटपट और स्वादिष्ट: कुरकुरा चना जोर गरम बनाने की एकदम आसान रेसिपी
संक्षेप: Protein-Rich Snack Recipe: चना जोर गरम भारत का एक पारंपरिक स्ट्रीट फूड स्नैक है जो स्वाद और पोषण का बेहतरीन मेल है। घर पर कम तेल का इस्तेमाल कर आप इसे और भी हेल्दी बना सकते हैं।
Chana Jor Garam Recipe: चना जोर गरम ना केवल स्वादिष्ट बल्कि हेल्दी स्नैक भी है जो भारत के लगभग हर कोने में पसंद किया जाता है। यह मुख्य रूप से काले चनों (काबुली चना नहीं) से तैयार किया जाता है जिन्हें पहले उबालकर सुखाया जाता है और फिर दबाकर तला या भुना जाता है। इसके बाद इसमें चाट मसाला, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और नींबू रस मिलाकर एक तीखा-खट्टा स्वाद तैयार किया जाता है। यह स्नैक प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है जिससे यह बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए एक बेहतर एनर्जी बूस्टर बन जाता है। आप चाहें तो इसे तेल में तलने की बजाय एयर फ्राई या ओवन में बेक भी कर सकते हैं, ताकि यह और हेल्दी बन जाए। चाय के साथ या शाम की हल्की भूख में यह स्नैक हर मौके पर परफेक्ट लगता है।
चना जोर गरम बनाने की विधि (Recipe Steps):
सामग्री (Ingredients): 1 कप काले चने, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ½ छोटा चम्मच हल्दी, ½ छोटा चम्मच चाट मसाला, ½ छोटा चम्मच काला नमक, नींबू रस स्वाद अनुसार, तेल या घी (भूनने के लिए)
विधि:
- काले चनों को रातभर पानी में भिगो दें।
- अगली सुबह इन्हें प्रेशर कुकर में 2-3 सीटी तक उबाल लें।
- ठंडा होने पर चनों को हल्का दबाकर चपटा कर लें।
- अब इन्हें तवे या पैन में हल्का तेल डालकर कुरकुरा होने तक भूनें।
- गैस से उतारने के बाद इसमें मसाले, काला नमक और नींबू रस मिलाएं।
- चाहें तो कटे प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालकर चाट की तरह सर्व करें।
सर्विंग टिप्स:
- इसे शाम की चाय के साथ या हल्के मूड स्नैक के रूप में सर्व करें। बच्चों के टिफिन के लिए भी यह एक हेल्दी और स्वादिष्ट विकल्प है।
- एयर-टाइट डिब्बे में रखकर इसे 10-12 दिन तक स्टोर किया जा सकता है।
