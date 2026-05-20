मिलेट्स को डाइट में शामिल करना है? ट्राई करें टेस्टी ज्वार डोसा, Recipe
Healthy Eating: अगर आप अपनी डाइट में मिलेट्स शामिल करना चाहते हैं, तो ज्वार डोसा एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यह स्वादिष्ट, हल्का और बेहद क्रिस्पी बनता है, जिसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है।
आजकल लोग हेल्दी खाने की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में मिलेट्स यानी मोटे अनाज को डाइट में शामिल करना काफी पसंद किया जा रहा है। ज्वार भी एक ऐसा ही हेल्दी अनाज माना जाता है। ज्वार डोसा स्वाद और सेहत दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है। खास बात यह है कि इसे बनाना बेहद आसान होता है और इसका बैटर कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है। अगर आपको रवा डोसा पसंद है, तो ज्वार डोसा भी जरूर पसंद आएगा क्योंकि इसका टेक्सचर भी पतला और क्रिस्पी होता है।
ज्वार डोसा बनाने के लिए सामग्री
1 कप ज्वार का आटा
2 बड़े चम्मच चावल का आटा
2 बड़े चम्मच सूजी
1 बारीक कटी हरी मिर्च
1 छोटा चम्मच जीरा
बारीक कटा हरा धनिया
नमक स्वादानुसार
3–4 कप पानी
तेल या घी
ज्वार डोसा बनाने की Step-by-Step Recipe
Step 1: सारी सामग्री तैयार करें
एक बड़े बाउल में 1 कप ज्वार का आटा डालें। अब इसमें 2 बड़े चम्मच सूजी और 2 बड़े चम्मच चावल का आटा मिलाएं। यह मिश्रण डोसे को ज्यादा क्रिस्पी बनाने में मदद करता है।
Step 2: मसाले और फ्लेवर डालें
अब बैटर में नमक स्वादानुसार डालें। इसके बाद जीरा, बारीक कटी हरी मिर्च और हरा धनिया मिलाएं। चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा कद्दूकस किया अदरक भी डाल सकते हैं।
Step 3: पतला बैटर तैयार करें
अब धीरे-धीरे पानी डालते हुए बैटर तैयार करें। बैटर बिल्कुल रवा डोसा जैसा पतला होना चाहिए। ध्यान रखें कि बैटर में गांठें ना रहें। जरूरत पड़े तो हाथ या व्हिस्क की मदद से अच्छी तरह फेंट लें।
Step 4: बैटर को रेस्ट दें
बैटर तैयार होने के बाद इसे 10–15 मिनट के लिए ढककर रख दें। बैटर रखने के बाद अगर गाढ़ा लगे, तो थोड़ा पानी और मिला सकते हैं।
Step 5: तवा गर्म करें
अब गैस पर नॉन-स्टिक या आयरन तवा गर्म करें। तवा मध्यम गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म तवे पर डोसा सही नहीं बनेगा।
Step 6: बैटर फैलाएं
ज्वार डोसे का बैटर सामान्य डोसे की तरह फैलाया नहीं जाता। इसे ऊपर से गोल-गोल तरीके से तवे पर डालें।
Step 7: तेल डालें
डोसे के किनारों और ऊपर थोड़ा तेल या घी डालें। इससे डोसा ज्यादा क्रिस्पी और गोल्डन बनता है। डोसे को मध्यम आंच पर पकने दें, जब किनारे सुनहरे और क्रिस्पी दिखने लगें, तब इसे हल्के हाथ से पलटें।
गरमा-गरम सर्व करें: तैयार ज्वार डोसे को प्लेट में निकालें। इसे नारियल चटनी, टमाटर चटनी या सांभर के साथ सर्व करें।
ज्वार डोसा बनाते समय जरूरी टिप्स
- हर बार बैटर डालने से पहले उसे अच्छी तरह चलाएं।
- अगर बैटर ज्यादा गाढ़ा हो जाए, तो थोड़ा पानी मिलाएं।
- डोसा हमेशा मध्यम आंच पर पकाएं।
- ज्यादा तेल डालने से डोसा नरम हो सकता है।
- तवा बहुत ज्यादा गर्म होगा तो बैटर सही तरीके से फैलेगा नहीं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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