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Chakli Recipe: घर पर बनाएं बाजार जैसी चकली, कुरकुरी बनाने के लिए जानें जरूरी टिप्स

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप घर पर कुरकुरी और टेस्टी चकली बनाना चाहते हैं, तो यह आसान रेसिपी आपके काम आएगी। जानें चकली बनाने की स्टेप-बाय-स्टेप विधि और जरूरी टिप्स।

Chakli Recipe: घर पर बनाएं बाजार जैसी चकली, कुरकुरी बनाने के लिए जानें जरूरी टिप्स

चकली एक बेहद लोकप्रिय स्नैक है, जिसे खासतौर पर त्योहारों और चाय के साथ खाना खूब पसंद किया जाता है। इसका कुरकुरा स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को पसंद आता है। बाजार में मिलने वाली चकली की जगह अगर इसे घर पर बनाया जाए, तो इसका स्वाद और भी अच्छा लगता है।

चकली को चावल के आटे, बेसन और मसालों की मदद से तैयार किया जाता है। इसे बनाना मुश्किल नहीं है, बस सही तरीके और सही मात्रा का ध्यान रखना जरूरी होता है। आइए जानते हैं घर पर कुरकुरी चकली बनाने की आसान रेसिपी।

चकली बनाने के लिए सामग्री

2 कप चावल का आटा

1/2 कप बेसन

1 चम्मच जीरा

1 चम्मच तिल

1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1/2 चम्मच हल्दी

स्वादानुसार नमक

2 चम्मच गर्म तेल

जरूरत अनुसार पानी

तलने के लिए तेल

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चकली बनाने की स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी

आटा तैयार करें: सबसे पहले एक बड़े बाउल में चावल का आटा और बेसन डालें। अब इसमें जीरा, तिल, लाल मिर्च, हल्दी और नमक मिलाएं।

गर्म तेल डालें: मिक्स किए हुए आटे में 2 चम्मच गर्म तेल डालें। इससे चकली ज्यादा कुरकुरी बनती है।

आटा गूंधें: अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंध लें। ध्यान रखें कि आटा ज्यादा सख्त या ज्यादा पतला ना हो।

चकली मशीन तैयार करें: चकली बनाने वाली मशीन लें और उसमें स्टार शेप वाला डिजाइन लगाएं। अब आटे का थोड़ा हिस्सा मशीन में भर दें।

चकली का आकार दें: एक प्लेट या बटर पेपर पर गोल-गोल घुमाते हुए चकली का आकार बनाएं।

तेल गर्म करें: कढ़ाई में तेल गर्म करें। तेल मध्यम गर्म होना चाहिए।

चकली तलें: अब धीरे-धीरे चकली को तेल में डालें और मध्यम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। दोनों तरफ अच्छे से पकने दें।

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चकली

चकली को कुरकुरी बनाने के टिप्स

  • आटा बहुत सख्त ना रखें: अगर आटा ज्यादा सख्त होगा तो चकली टूट सकती है और तलने के बाद हार्ड बन सकती है। हमेशा नरम और स्मूद आटा तैयार करें।
  • तेल ज्यादा गर्म ना हो: बहुत ज्यादा गर्म तेल में चकली ऊपर से जल्दी ब्राउन हो जाती है, लेकिन अंदर से अच्छी तरह नहीं पकती। इसलिए तेल मध्यम गर्म रखें।
  • मध्यम आंच पर तलें: चकली को हमेशा मध्यम आंच पर तलें। तेज आंच पर तलने से यह जल्दी जल सकती है और सही कुरकुरापन नहीं आता।
  • गर्म तेल डालना ना भूलें: आटे में थोड़ा गर्म तेल डालने से चकली ज्यादा क्रिस्पी बनती है और तलते समय उसमें अच्छे से टेक्सचर आता है।
  • चकली को एयरटाइट डिब्बे में रखें: चकली ठंडी होने के बाद ही एयरटाइट कंटेनर में रखें। इससे उसकी कुरकुराहट लंबे समय तक बनी रहती है और नमी नहीं लगती।

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चकली खाने का मजा कब सबसे ज्यादा आता है?

चकली को शाम की चाय, त्योहारों या सफर के दौरान स्नैक के रूप में खाया जा सकता है। दिवाली जैसे त्योहारों पर यह खासतौर से बनाई जाती है।

Shubhangi Gupta

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