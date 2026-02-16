Hindustan Hindi News
घर पर बनेगा बाजार जैसा गाढ़ा मक्खन, बस मलाई फेंटते समय ना करें ये 1 गलती, पारुल से जानें सही तरीका

Feb 16, 2026 08:44 am IST
बाजार का मक्खन खाकर आप बोर हो चुके हैं, तो अब घर पर गाढ़ा मक्खन तैयार करें। मलाई से मक्खन बनाना काफी आसान है, शेफ पारुल मित्तल ने इसे बनाने का आसान तरीका बताया है।

घर पर बनेगा बाजार जैसा गाढ़ा मक्खन, बस मलाई फेंटते समय ना करें ये 1 गलती, पारुल से जानें सही तरीका

बाजार का मक्खन खाना हर किसी को पसंद होता है। ये काफी क्रीमी और स्वादिष्ट लगता है लेकिन इसमें कई प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। घर पर बना मक्खन स्वाद में मस्त और गुणवत्ता में शुद्ध होता है, जिसे खाने से सेहत पर कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप भी पराठा, ब्रेड के साथ मक्खन खाने के शौकीन हैं, तो घर पर आसानी से इसे बनाकर तैयार करें। बिल्कुल बाजार जैसा मक्खन बनकर तैयार हो जाएगा और स्वाद भी कमाल का मिलेगा। चलिए शेफ पारुल मित्तल की रसोई से मिला तरीका आपको बताते हैं।

बाजार जैसा मक्खन कैसे बनाएं-

मक्खन खाना हर किसी को पसंद होता है, फिर चाहे वो पराठे के साथ खाना हो या ब्रेड के साथ लेकिन घर पर बाजार जैसे मक्खन का स्वाद नहीं मिलता। अगर आप भी ऐसा सोचती हैं, तो हम आपको मक्खन बनाने की सही विधि बताने जा रहे हैं। ये तरीका शेफ पारुल मित्तल ने खुद आजमाया है और इससे गाढ़ा मक्खन तैयार किया है।

- मक्खन बनाने के लिए हमें कटोरा भरकर मलाई इकट्ठा करनी होगी। हर दिन दूध से मलाई निकालें और उसे फ्रिज में स्टोर करें। अगर मलाई की बदबू पसंद न आ रही हो, तो उसमें थोड़ा दही मिलाएं।

- जब मलाई अच्छे से इकट्ठा हो जाए, तब इसे बड़े कटोरे में निकाल लें और कल्छुल या हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हुए घुमाएं। ज्यादातर लोग मलाई को फेंटते समय बीच में रुक जाते हैं। बस रुकना नहीं है मलाई को लगातार ब्लेंडर की मदद से घुमाते रहना है, कुछ देर में मलाई पानी अलग छोड़ देगी।

- मलाई से पानी अलग होकर दिखेगा और मक्खन अलग गाढ़ा दिखने लगेगा। जब पूरी तरह से पानी निकल जाए, तो गाढ़े मक्खन को हाथ से निकालकर दूसरे बर्तन में रखें। अब निकले हुए मक्खन को बर्फ के ठंडे पानी में डालें और फिर पानी निचोड़ते हुए निकालें। ऐसा करने से मक्खन सख्त हो जाएगा और पिघलकर इधर-उधर नहीं होगा।

- बस आपका मक्खन बनकर तैयार है। अब आप इसे किसी स्टील या कांच के बर्तन में रखकर फ्रिज में रखें या बाहर। फ्रिज में रखेंगे तो 2 हफ्तों तक टिका रहेगा, बाहर रख रही हैं तो हफ्तेभर में इसे खत्म कर दें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
