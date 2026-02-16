घर पर बनेगा बाजार जैसा गाढ़ा मक्खन, बस मलाई फेंटते समय ना करें ये 1 गलती, पारुल से जानें सही तरीका
बाजार का मक्खन खाकर आप बोर हो चुके हैं, तो अब घर पर गाढ़ा मक्खन तैयार करें। मलाई से मक्खन बनाना काफी आसान है, शेफ पारुल मित्तल ने इसे बनाने का आसान तरीका बताया है।
बाजार का मक्खन खाना हर किसी को पसंद होता है। ये काफी क्रीमी और स्वादिष्ट लगता है लेकिन इसमें कई प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। घर पर बना मक्खन स्वाद में मस्त और गुणवत्ता में शुद्ध होता है, जिसे खाने से सेहत पर कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप भी पराठा, ब्रेड के साथ मक्खन खाने के शौकीन हैं, तो घर पर आसानी से इसे बनाकर तैयार करें। बिल्कुल बाजार जैसा मक्खन बनकर तैयार हो जाएगा और स्वाद भी कमाल का मिलेगा। चलिए शेफ पारुल मित्तल की रसोई से मिला तरीका आपको बताते हैं।
बाजार जैसा मक्खन कैसे बनाएं-
मक्खन खाना हर किसी को पसंद होता है, फिर चाहे वो पराठे के साथ खाना हो या ब्रेड के साथ लेकिन घर पर बाजार जैसे मक्खन का स्वाद नहीं मिलता। अगर आप भी ऐसा सोचती हैं, तो हम आपको मक्खन बनाने की सही विधि बताने जा रहे हैं। ये तरीका शेफ पारुल मित्तल ने खुद आजमाया है और इससे गाढ़ा मक्खन तैयार किया है।
- मक्खन बनाने के लिए हमें कटोरा भरकर मलाई इकट्ठा करनी होगी। हर दिन दूध से मलाई निकालें और उसे फ्रिज में स्टोर करें। अगर मलाई की बदबू पसंद न आ रही हो, तो उसमें थोड़ा दही मिलाएं।
- जब मलाई अच्छे से इकट्ठा हो जाए, तब इसे बड़े कटोरे में निकाल लें और कल्छुल या हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हुए घुमाएं। ज्यादातर लोग मलाई को फेंटते समय बीच में रुक जाते हैं। बस रुकना नहीं है मलाई को लगातार ब्लेंडर की मदद से घुमाते रहना है, कुछ देर में मलाई पानी अलग छोड़ देगी।
- मलाई से पानी अलग होकर दिखेगा और मक्खन अलग गाढ़ा दिखने लगेगा। जब पूरी तरह से पानी निकल जाए, तो गाढ़े मक्खन को हाथ से निकालकर दूसरे बर्तन में रखें। अब निकले हुए मक्खन को बर्फ के ठंडे पानी में डालें और फिर पानी निचोड़ते हुए निकालें। ऐसा करने से मक्खन सख्त हो जाएगा और पिघलकर इधर-उधर नहीं होगा।
- बस आपका मक्खन बनकर तैयार है। अब आप इसे किसी स्टील या कांच के बर्तन में रखकर फ्रिज में रखें या बाहर। फ्रिज में रखेंगे तो 2 हफ्तों तक टिका रहेगा, बाहर रख रही हैं तो हफ्तेभर में इसे खत्म कर दें।
