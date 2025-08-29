पाव के साथ टेस्टी लगता है ये गुजराती पनीर घोटाला, मजेदार रेसिपी सबको आएगी पसंद

Paneer Recipe: पनीर की कोई नई रेसिपी खोज रही हैं तो एक बार इसे भी ट्राई करें। गुजरात की फेमस पनीर घोटाला रेसिपी, जो पाव के साथ परोसी जाती है। काफी टेस्टी लगती है और पावभाजी बनाने की तुलना में आसान और कम समय लेती है। नोट कर लें रेसिपी।

Fri, 29 Aug 2025 10:36 AM

पावभाजी तो आपने कई बार खाई होगी। लेकिन क्या पाव के साथ पनीर घोटाला ट्राई किया है। गुजरात में फेमस ये डिश खाने में लाजवाब लगती है और ये प्रोटीन रिच भी है। तो अगर आप डाइट पर हैं। लेकिन पावभाजी के शौकीन हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। सबसे खास बात रेगुलर भाजी की तरह इसकी तैयारी में ज्यादा समय नहीं लगता क्योंकि इसमे ढेर सारी अलग-अलग सब्जियों को काटने और पकाने का झंझट नहीं रहता। तो अगर आप पनीर की कोई नई रेसिपी ट्राई करना चाहती हैं तो एक बार पनीर घोटाला जरूर बनाकर खाएं। नोट कर लें पनीर घोटाला बनाने की रेसिपी।

पनीर घोटाला बनाने की सामग्री 200 ग्राम पनीर

बारीक कटा प्याज

हरी मिर्च

हरा धनिया

एक शिमला मिर्च

एक गाजर

एक टमाटर

पावभाजी मसाला

चाट मसाला

चीज

कसूरी मेथी थोड़ी सी

नमक स्वादानुसार

हल्दी पाउडर

धनिया पाउडर

बटर

पनीर घोटाला बनाने की रेसिपी -सबसे पहले पैन में बटर डालें और मेल्ट हो जाने दें।

-फिर जरूरत के मुताबिक उसमे थोड़ा सा तेल भी डाल सकती हैं।

-गर्म हो जाने पर जीरा डालें और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें।

-बारीक कटी हरी मिर्च डालकर भूनें। साथ ही दो प्याज बारीक काट कर डाल दें।

-प्याज को अच्छी तरह से भूनने के बाद उसमे शिमला मिर्च, गाजर बारीक कटा डाल दें।

-हल्का सा पक जाने के बाद उसमे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालें।

-साथ ही पावभाजी मसाला और चाट मसाला मिलाएं।

-अच्छी तरह से धीमी आंच पर पकाते हुए मसाले को भून लें और फिर

-पनीर को ग्रेट करके डाल दें। साथ में थोड़ा सा पानी और नमक डालकर मिक्स करें।

-ढंककर धीमी आंच पर पकाएं और फिर ढक्कन खोलकर चीज ग्रेट करके डालें।

-सबसे आखिर में धनिया को काटकर डाल दें। बस रेडी है गर्मागर्म पनीर घोटाला।