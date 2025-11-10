Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीMake Amla Murabba Without Sugar or Jaggery Healthy, Tasty and Perfect recipe for Winters
बिना चीनी-गुड़ के बनाएं आंवले का टेस्टी और रसीला मुरब्बा, इस ट्रिक से बनेगा एकदम खिला-खिला

संक्षेप: Amla Murabba Recipe: आज हम आपको बिना गुड़ और चीनी वाला मुरब्बा बनाने की रेसिपी बता रहे हैं। कुछ इस तरह बनाएंगी तो आपका मुरब्बा एकदम खिला-खिला, स्वादिष्ट और रसीला बनकर तैयार होगा।

Mon, 10 Nov 2025 06:27 AMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
विटामिन सी से भरपूर आंवला हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, ये शायद बताने की भी जरूरत नहीं। इसलिए इस विंटर सुपरफूड को जितना हो सके अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। एक तरीका ये भी है कि इसका मुरब्बा बनाकर तैयार कर लें। स्वादिष्ट मीठा और रसीला मुरब्बा बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं और उन्हें आंवले के फायदे भी मिल जाते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग चीनी से मुरब्बा बनाते हैं, जो उतना हेल्दी नहीं होता। इसलिए आज हम आपको बिना गुड़ और चीनी वाला मुरब्बा बनाने की रेसिपी बता रहे हैं। कुछ इस तरह बनाएंगी तो आपका मुरब्बा एकदम खिला-खिला, स्वादिष्ट और रसीला बनकर तैयार होगा।

मुरब्बा बनाने की सामग्री

बिना गुड़ और चीनी के आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी, वो हैं- आंवला (500-600 ग्राम), धागे वाली मिश्री (500-600), आधा चम्मच इलायची पाउडर, काला नमक ( आधा चम्मच से हल्का कम), आधा चम्मच सौंठ पाउडर और जरूरत के हिसाब से पानी।

बिना गुड़-चीनी के आंवला मुरब्बा बनाने की विधि

मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले सभी आंवलों को रात भर पानी में भिगोकर रख दें। अब अगले दिन एक कांटे की चम्मच लें और उसकी मदद से आंवलों में छोटे-छोटे छेद कर लें। इससे आंवले अंदर तक पकते हैं और मिठास भी अंदर तक जाती है। इसके बाद एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए रखें, जैसे ही पानी उबलने लगे उसमें सभी मुरब्बे डाल दें। इन्हें मीडियम फ्लेम पर लगभग 5-7 मिनट के लिए पका लें, ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं।

अब धागे वाली मिश्री को कूटकर और पीसकर बारीक पाउडर बना लें। एक कढ़ाही में ये मिश्री पाउडर डालें, साथ में आंवले भी रखें। ऊपर से 5-6 चम्मच पानी जरूर डाल दें। गैस की फ्लेम धीमी रखें और हल्का-हल्का चलाते हुए आंवलों को पका लें। जब मिश्री पिघलकर पूरी तरह पानी बन जाए, तो इन्हें ढक दें और लगभग 30-40 मिनट के लिए पकने दें। बीच-बीच में थोड़ा बहुत चलाती रहें। आपका स्वादिष्ट मुरब्बा बनकर तैयार है। फ्लेवर बढ़ाने के लिए आप इसमें इलायची पाउडर, काला नमक और सौंठ पाउडर भी मिला सकती हैं।

(Images Credit: @deliciousbygarima_Instagram)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
