बिहार स्टाइल में बनाएं आलू का चोखा, रोटी और दाल-चावल के साथ लगता है टेस्टी, नोट कर लें रेसिपी

Mar 09, 2026 05:05 pm IST
बिहार का खान-पान काफी फेमस है और देशभर में मशहूर है। बिहार में आलू का चोखा भी खूब खाया जाता है और ये दाल-चावल के साथ काफी टेस्टी लगता है। चलिए आपको बिहार स्टाइल में आलू का चोखा बनाने का तरीका बताते हैं।

बिहार का खान-पान पूरे देश में मशहूर है, फिर चाहे वो लिट्टी चोखा हो, चंपारण मटन, सत्तू हो या फिर आलू का चोखा। बिहार में रोटी या दाल-चावल के साथ लोग आलू का चोखा खाना खूब पसंद करते हैं। आलू का चोखा वैसे ही है, जैसे यूपी का फेमस बैंगन का भर्ता। बस बैंगन को भूना जाता है और आलू को उबाल लेते हैं। हालांकि, आलू भी भूनकर चोखा बन सकता है लेकिन उबले आलू का स्वाद अलग ही होता है। अगर आप भी बिहार स्टाइल में आलू का चोखा खाना चाहते हैं, तो इसे बनाने का तरीका नोट कर लें।

सामग्री क्या-क्या चाहिए-

उबले हुए 4 आलू, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 बारीक कटा प्याज, हरी धनिया, 2 चम्मच सरसों का तेल, लहसुन की 5 कलियां, नमक स्वादानुसार।

बनाने का तरीका

सबसे पहले मीडियम साइज के 4 आलुओं को कुकर में उबाल लें और उन्हें थोड़ा ठंडा होने पर छील लें। अब आलू को हाथों या किसी कल्छुल से फोड़ें। बस ध्यान रखें कि आलू में गुठली नहीं पड़नी चाहिए। फिर इसमें बारीक कटा प्याज, लहसुन, हरी धनिया, लाल मिर्च और नमक स्वादानुसार मिलाएं। स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें सरसों का तेल मिक्स करें। अब आलू को अच्छे से मिलाकर चोखा तैयार करें। अगर आपको इसे थोड़ा खट्टा करना है, तो आधे नींबू का रस डालें। इससे चोखे का स्वाद और भी चटपटा हो जाएगा। अगर आपको सोंधापन चाहिए, तो चोखे में टमाटर को भूनकर मैश करके मिला सकते हैं। वैसे ये सिर्फ ऑप्शन है। इसी तरह आप आलू को गैस पर अच्छे से भूनकर भी उसका चोखा बना सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आलू अच्छे से भुन जाए, कच्चा नहीं होना चाहिए। वरना स्वाद अच्छा नहीं आएगा। चोखा बनकर तैयार हो जाए, तब आप इसे चावल-दाल या रोटी के साथ मजे से खाएं। आलू के चोखे के साथ आपको सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी।

आलू चोखा खाने से क्या फायदा होता है?

आलू में मिली सभी चीजें एनर्जी का अच्छा स्रोत है। इसे खाने से पाचन बेहतर होता है और शरीर में एनर्जी भी आती है। आलू में पोटैशियम, विटामिन C और B6 अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसे खाने से इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। गर्मी के मौसम में तला-भुना और मसाले वाली सब्जी खाने से अच्छा है, आप आलू का चोखा खाएं।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

Cooking Tips

