पोषण से भरपूर है पालक, सीखें 3 टेस्टी डिशेज की आसान रेसिपी

संक्षेप: सर्दियों ने दस्तक दे दी है और इसके साथ ही बाजार में हरी सब्जियां भी आनी शुरू हो गई हैं। पालक, गोभी, गाजर, मटर ये सब सब्जियां विंटर की शान हैं। यहां कुछ रेसिपीज हैं जो टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी हैं।

बदलते मौसम के साथ बाजार में पालक की आमद भी बढ़ गई है। पोषण से भरपूर पालक से कैसे बनाएं तरह-तरह की रेसिपीज, बता रही हैं रूपा वर्मा

पनीर पालक भुर्जी सामग्री: • बारीक कटी पालक: 2 कप • कद्दूकस किया पनीर: 1 कप • टमाटर: 2 • हरी मिर्च: 2 • अदरक-लहसुन पेस्ट: 1 चम्मच • गरम मसाला: 1 चम्मच • धनिया पाउडर: 1/2 चम्मच • जीरा पाउडर: 1/2 चम्मच • हल्दी पाउडर: 1/4 चम्मच lजीरा: 1/2 चम्मच • लाल मिर्च पाउडर: स्वादानुसार • कटी हुई धनिया पत्ती: 1 चम्मच • नीबू का रस: 1 चम्मच • नमक: स्वादानुसार • तेल: 1 चम्मच

विधि: कड़ाही में तेल गर्म करें और जीरा डालें। जब जीरा पक जाए तो कड़ाही में अदरक-लहसुन पेस्ट और कटी हुई हरी मिर्च डालें और एक मिनट तक भूनें। प्याज डालें और सुनहरा होने तक भूनें। अब पालक डालकर पकाएं। जब पालक पक जाए तो कड़ाही में टमाटर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला डालें और अच्छी तरह से मिलाएं। टमाटर के मुलायम होने तक पकाएं। पालक के इस मिश्रण में कद्दूकस किया पनीर डालें और दो-तीन मिनट तक फ्राई करें। नीबू का रस और धनिया पत्ती डालकर मिलाएं। गैस ऑफ करें और रोटी या परांठा के साथ सर्व करें।

पालक मटर कचौड़ी सामग्री: • मैदा: 1 1/2 कप • सूजी: 1 चम्मच • पालक प्यूरी: 1/4 कप • अजवाइन: 1/4 चम्मच • घी: आवश्यकतानुसार • नमक: स्वादानुसार • पानी: आवश्यकतानुसार भरावन के लिए: • मटर: 1 कप • हींग: चुटकी भर • लाल मिर्च पाउडर: 1/2 चम्मच • अमचूर पाउडर: 1/2 चम्मच • दरदरा सौंफ: 1/2 चम्मच • गरम मसाला पाउडर: 1/4 चम्मच • नमक: स्वादानुसार • तेल: आवश्यकतानुसार

विधि: एक बाउल में मैदा, सूजी, पालक की प्यूरी, नमक, अजवाइन और पांच चम्मच घी डालें। मिश्रण को अपनी उंगलियों की मदद से अच्छी तरह से मिलाएं। जब मिश्रण पूरी तरह से भुरभुरा हो जाए तो आवश्यकतानुसार पानी की मदद से मिश्रण को कड़ा गूंद लें। गीले सूती कपड़े से गूंदे हुए मिश्रण को दस से पंद्रह मिनट के लिए ढक कर रख दें। अब भरावन तैयार करने के लिए सबसे पहले मटर को ग्राइंडर में दरदरा पीस लें। कड़ाही गर्म करें और उसमें एक चम्मच तेल डालें। गर्म तेल में हींग डालें और उसके बाद मटर वाला पेस्ट डालें। तेज आंच पर मटर को चार से पांच मिनट तक भूनें, ताकि मटर की सारी नमी खत्म हो जाए। गैस ऑफ कर लें और मटर को एक बाउल में निकाल लें। जब मटर ठंडी हो जाए तो उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, सौंफ, अमचूर पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। गूंदे हुए मैदे से छोटी-छोटी लोई बना लें और उसमें मटर वाला मिश्रण भरकर कचौड़ी बेलें। कड़ाही में तेल गर्म करें और कचौड़ी को सुनहरा होने तक तलें। पुदीना या धनिया की चटनी के साथ सर्व करें।

हरियाली गोभी सामग्री: गोभी के लिए: • गोभी के फूल: 2 कप • हल्दी पाउडर: 1/2 चम्मच • गरम मसाला पाउडर: 1 चम्मच • नमक: स्वादानुसार

हरियाली मसाला के लिए: • पालक: 500 ग्राम • कटा टमाटर: 1 • कद्दूकस किया लहसुन: 2 कलियां • कद्दूकस किया अदरक: 1 चम्मच • बीच से कटी मिर्च: 2 • जीरा: 1/2 चम्मच • दालचीनी: 1 टुकड़ा • जीरा पाउडर: 1 चम्मच • हल्दी पाउडर: 1/4 चम्मच • गरम मसाला पाउडर: 1 चम्मच • क्रीम: 2 चम्मच • बटर: 1 चम्मच • नमक: स्वादानुसार