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कड़ाही में एक साथ बन जाएंगे 15 गुलाब जामुन, हलवाई की इन 2 ट्रिक्स से बनेंगे रुई जैसे मुलायम

Deepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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गुलाब जामुन खाना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन हर दिन बाजार से इन्हें मंगाकर नहीं खा सकते। तो क्यों ना आप घर पर ही गुलाब जामुन बनाकर खाएं। चलिए आज आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं।

कड़ाही में एक साथ बन जाएंगे 15 गुलाब जामुन, हलवाई की इन 2 ट्रिक्स से बनेंगे रुई जैसे मुलायम

गुलाब जामुन खाना हर किसी को पसंद होता है। खासतौर पर गर्मी और बरसात के सीजन में जब मीठा खाने की क्रेविंग हो और सॉफ्ट-स्पंजी गुलाब जामुन खाने को मिल जाए तो क्या कहने। बाजार से गुलाब जामुन आप हर दिन मंगवाकर नहीं खा सकते तो क्यों ना घर पर ही आसान रेसिपी से बना लें। आज हम आपको हलवाई की तरह सॉफ्ट और स्पंजी गुलाब जामुन बनाने की आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं। आप कड़ाही में एक साथ 15 गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेंगे और ये इतने मुलायम बनेंगे कि मुंह में जाते ही मिठास घुल जाएगी। फिर आपको स्वीट क्रेविंग हो या घर पर कोई मेहमान आ जाए, उसके आगे घर वाले गुलाब जामुन पेश करें। तो चलिए आपको रेसिपी बताते हैं।

गुलाब जामुन बनाने के लिए सामग्री- 1 कप गुलाब जामुन मिक्स या 1 कप मावा, 2-3 बड़े चम्मच दूध, 1-2 बड़े चम्मच मैदा (मावा इस्तेमाल कर रहे हों), 1 चुटकी बेकिंग सोडा, तलने के लिए घी या रिफाइंड तेल।

चाशनी के लिए- 2 कप चीनी, 2 कप पानी, 4-5 हरी इलायची, कुछ केसर के धागे, 1 छोटा चम्मच गुलाब जल या इलायची एसेंस।

चाशनी कैसे बनाएं

कड़ाही में चीनी और पानी डालकर मीडियम फ्लेम पर उबालें। इसे चलाते हुए चीनी को पूरी तरह से घोल लें और केसर डाल दें। ध्यान दें कि चाशनी को ज्यादा गाढ़ा न होने दें। पतली चाशनी गुलाब जामुन के लिए अच्छी होती है।

गुलाब जामुन का आटा तैयार करें

अब आपको गुलाब जामुन का आटा तैयार करना है और इसके लिए थोड़ा दूध मिलाते हुए मैदे में मावा मिलाकर गूंथना शुरू करें। जब आटा हल्का गूंथ लें, तब इसमें बेकिंग सोडा मिक्स करें फिर आटे को अच्छे से सेट करके 10 मिनट के लिए ढककर रख दें।

गोलियां बनाने में है ट्रिक

अब आपको गूंथे हुए आटे से गुलाब जामुन वाली गोलियां बनानी होंगी। तो यहां पर हलवाई वाली ट्रिक अपनाएं और हाथ पर घी लगाकर आटे की छोटी-छोटी गोलियां बनाएं। हम एकसाथ 15 गुलाब जामुन बनाने की बात कर रहे हैं, तो छोटी गोलियां बनाएंगे। आप अपने हिसाब से गोलियों का साइज बना सकते हैं। गोलियों को बनाकर चिकना कर लें, ताकि बाद में दरार न पड़े।

गुलाब जामुन

तलने का तरीका क्या है

अब कड़ाही में आप घी या तेल जो भी ले रहे हैं, उसे गरम कर लें। आंच धीमी ही रखनी है और इनमें सभी गोलियों को डालकर सुनहरा होने तक तल लें। तेज आंच पर न तलें वरना गोलियों ऊपर से जलने लगेंगी और इन्हें लगातार चलाते रहें। तलकर इन्हें 1-2 मिनट तक ठंडा होने के लिए रखें।

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चाशनी में डालकर बनाएं गुलाब जामुन

अब बनाई हुई चाशनी में गुलाब जामुन की तली हुई गोलियों को डुबो दें। इन्हें कम से कम 2-3 घंटे तक चाशनी में ही रहने दें, जिससे वह अच्छे से मिठास को सोख लें। फिर आप चाहें तो चाशनी थोड़ी कम कर सकते हैं या फिर उसी में रहने दें। अब आप इन गुलाब जामुन को फ्रिज में रखकर 4-5 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और खाने का मजा ले सकते हैं।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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