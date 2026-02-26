होली स्पेशल: 2 घंटे में बना लें 1000 सूजी के गोलगप्पे, नेहा की रसोई से मिला आसान तरीका, आप भी जानिए
होली के खास मौके पर मेहमानों को चटपटा गोलगप्पे का स्वाद देना चाहते हैं, तो सूजी के गोलगप्पे बनाएं। नेहा की किचन से क्विक रेसिपी मिली है और उन्होंने कम समय में 1000 गोलगप्पे तैयार किए हैं।
होली का त्योहार सिर्फ रंगों से भरा नहीं होता बल्कि इसमें खास पकवान भी हर घर में बनाए जाते हैं। मेहमानों के आगे अलग-अलग वैरायटी वाली डिशेस रखने की परंपरा सालों से चली आ रही है। अगर आप इस साल होली पर लोगों को सूजी के गोलगप्पे का स्वाद चखाना चाहते हैं, तो क्विक रेसिपी हम आपको बताने वाले हैं। नेहा वेज डिलाइट्स नाम की कुकिंग ब्लॉगर ने फेसबुक पर वीडियो शेयर कर 2 घंटे में 1000 गोलगप्पे बनाने की टेक्निक शेयर की है। उनका कहना है कि सूजी के गोलगप्पे जल्दी खराब नहीं होंगे और ये आसानी से बन भी जाते हैं। चलिए इन्हें बनाने का तरीका जानते हैं-
सूजी के गोलगप्पे बनाने की सामग्री-
250 ग्राम सूजी, आधा कटोरी गर्म रिफाइंड या तेल, गर्म पानी, फ्राई करने के लिए तेल।
डो बनाएं
सबसे पहले 250 ग्राम सूजी में आधा कटोरी गर्म तेल या रिफाइंड ऑयल डाल दें और इसमें आधे कप से थोड़ा कम गर्म पानी डालकर डो बनाएं। डो तो थोड़ा मसलकर तैयार करें, जिससे बीच में गुठली न पड़े। फिर इसे 5 मिनट के लिए एयर टाइट डिब्बे या कपड़े में लपेटकर फूलने के लिए रखें।
लोई कट करो
अब सूजी के डो से 10-12 लोई एक साथ कट करो और वो भी ओवल शेप में यानी अंडा आकार में। सूजे के गोलगप्पे गोल नहीं होते हैं।
फ्राई करने के लिए
अब कढ़ाही में तेल, घी, रिफाइंड जो भी आप इस्तेमाल करना चाहे, उसे गर्म होने के लिए रखें। सभी बेली हुई लोई में से 6-7 टिक्की लेकर तल लें। बस ये फूलने लगेंगे और एक साइड से ब्राउन कलर के हो जाएंगे। ध्यान रखें कि इन्हें तलते समय छलनी वाला कल्छुल चलाते रहें। कल्छुल न चलाने पर ये जल सकते हैं या अधपके रह सकते हैं। बस फिर इन्हें तलने के बाद निकालकर रखें और बाकि गोलगप्पे भी ऐसे ही बनाएं। जल्दी गोलगप्पे बनाने के लिए एक साथ करीब 25 लोई बेलकर रखें। कढ़ाही बड़ी लें और एक साथ 10-11 गोलगप्पे तलें।
मटर बनाएं- मटर को एक रात पहले भिगोकर रख दें और अगले दिन सुबह कुकर में थोड़ा तेल डालकर उसमें लहसुन पीसकर डालें। फिर इसमें मटर और नमक को डालकर 3-4 सीटी लगाकर पकाएं। गोलग्प्पे के लिए मटर भी बनकर तैयार हो जाएगी।
तीखा पानी- पुदीना, हरा धनिया, जीरा, अदरक, काली मिर्ची, नींबू का रस, नमक, हरी मिर्च सब मिक्सर में डालकर पीस लें। फिर पानी में इस पेस्ट को मिलाएं और ऊपर से बूंदी डाल दें।
मीठा पानी- इमली की चटनी के पेस्ट में पानीपुरी मसाला, नमक और गुड़ डालकर मीठा पानी बनाएं। इसमें भी आप ऊपर से बूंदी डाल सकते हैं और मीठा पानी बनकर रेडी हो जाएगा।
