बिना मशीन के 15 दिन की मलाई से बनाएं 1 किलो मक्खन, बाजार जैसे स्वाद के लिए फेंटते समय मिला दें ये 2 चीजें

बाजार का मक्खन खाना पसंद नहीं करते हैं, तो अब घर पर ही बाजार जैसे स्वाद वाला मक्खन खा लीजिए। सिर्फ 15 दिन की मलाई से मक्खन बनकर तैयार हो जाएगा और वो भी बिना किसी मशीन और झंझट के।

बाजार का मक्खन सभी लोग रोजाना ब्रेड पर लगाकर खाते हैं, जो हमें काफी टेस्टी लगता है। हालांकि, उस मक्खन में भी खूब चिकनाई होती है और कई बार कलर भी मिला होता है। कई बार प्रिजर्वेटिव के डर की वजह से बाजार वाला मक्खन खाते ही नहीं है। अगर आप भी मार्केट वाला बटर खाना पसंद नहीं करते हैं, तो घर पर ही बना लीजिए। दूध की मलाई ज्यादातर हर घर में इकट्ठा की जाती है और इससे घी बना लिया जाता है। इसी मलाई से आप मक्खन भी बना सकते हैं और यकीन मानिए घी बनाने से मक्खन बनाना ज्यादा आसान है। इसे कोई भी बना सकता है, इसमें सिर्फ आधे घंटे की मेहनत लगेगी और मक्खन रेडी हो जाएगा। तो चलिए आपको त्रिवेणी पाकशाला के द्वारा बताए गए मक्खन बनाने के टिप्स बताते हैं।

15 दिन की मलाई सबसे पहले फुल क्रीम दूध से निकली मलाई को करीब 15 दिनों तक इकट्ठा करके स्टोर करें। मलाई को स्टोर करते समय बीच-बीच में इसे नीचे से ऊपर अच्छी तरह चलाते रहें। ऐसा करने से इसमें बदबू नहीं आती, मलाई ताज़ा बनी रहती है और बाद में इससे मक्खन भी बढ़िया क्वालिटी का तैयार होता है। 15 दिन की मलाई इकट्ठा करने के बाद इसे फ्रिज से निकालकर कुछ समय के लिए बाहर रख दें, ताकि यह पूरी तरह नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। फ्रिज में रखने से मलाई सख्त हो जाती है, जिससे इसे फेंटना मुश्किल हो सकता है। जब मलाई सामान्य तापमान पर आ जाए और इसके किनारों पर हल्का-सा दूध अलग होता दिखाई दे, तो समझ लें कि यह फेंटने के लिए तैयार है।

फेंटना शुरू करें अगर आपके घर में व्हिस्कर है, तो मलाई उससे फेंटना शुरू करें वरना किसी चम्मच-कल्छुल या फिर मथनी से फेंट सकती हैं। किसी भी चीज से मलाई फेंटी जा सकती है, बस थोड़ी ताकत लगाकर फेंटनी होगी। ऐसा करने से मलाई में गुलठी नहीं रहेगी और ये बिल्कुल स्मूद हो जाएगी। 10 मिनट तक फेंटने के बाद मलाई से दूध अलग होता दिखेगा और मक्खन बाहर आ जाएगा। जब मक्खन नर्म हो जाए तब इसमें 15 बर्फ के टुकड़े डाल दीजिए। बर्फ डालने के बाद दोबारा 5-7 मिनट तक फेंट लें। ऐसा करने से मक्खन से दूध बिल्कुल अलग होता चला जाएगा।

प्लेट में निकालें मक्खन मलाई फेंटने के बाद मक्खन को हाथों से हल्का दबाकर टिक्की का आकार दें और अच्छी तरह निचोड़ते हुए अलग प्लेट में निकालते जाएं। ध्यान रखें कि मक्खन में बचा हुआ सारा दूध (छाछ) पूरी तरह निकल जाए। इस निकले हुए तरल को आप चाहें तो किसी और रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इसे हटा सकते हैं। अब तैयार मक्खन को एक बाउल में डालें और उसमें लगभग 1 लीटर ठंडा पानी डालकर अच्छे से धो लें। इससे मक्खन में मौजूद मलाई और दूध की गंध दूर हो जाती है। इस पानी से धोने की प्रक्रिया को 2 बार दोहराएं। आखिर में मक्खन को पानी से निकालकर किसी साफ प्लेट या बाउल में रख लें।

ये 2 चीजें मिला दें अब आपका मक्खन बिना पानी और दूध के तैयार हो चुका है, तो इसमें आपको 1 चौथाई छोटी चम्मच नमक, कलर के लिए 1 चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। खाने के लिए मक्खन इस्तेमाल करने वाले हैं, तभी ये दोनों चीजें मिलाएं। अब इस बाउल को 5 मिनट के लिए हल्का टेढ़ा करके रखें, जिससे बचा हुआ पानी या दूध भी निकल जाएगा।