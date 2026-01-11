Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीmakar sankranti 2026 til gud recipe make quick barfi to add milk on it
मकर संक्राति पर बनाएं तिल-गुड़ में दूध मिलाकर टेस्टी मिठाई, नोट कर लें रेसिपी
संक्षेप:
Til Gud Mithai: मकर संक्राति के मौके पर तिल गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं तो तिल-गुड़ में दूध मिलाकर टेस्टी मिठाई तैयार कर सकती हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और फटाफट बनकर रेडी हो जाती है। बस नोट कर लें बनाने की रेसिपी।
Jan 11, 2026
मकर संक्रांति का त्योहार खास महत्व रखता है। भारत के अलग-अलग हिस्सों में इसे अलग नामों के साथ मनाने की परंपरा है। और, संक्राति के मौके पर तिल को जरूर खाया जाता है। उत्तर भारत में तिल और गुड़ का इस्तेमाल कर लड्डू और पट्टी बनाने की परंपरा है। हर साल आप भी तिल और गुड़ के लड्डू बनाती हैं और इस साल कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं तो तिल-गुड़ के साथ दूध मिलाकर टेस्टी मिठाई तैयार की जा सकती है। नोट कर लें तिल की मिठाई बनाने की आसान सी रेसिपी।
तिल-गुड़ की मिठाई बनाने की सामग्री
एक कप सफेद तिल
एक कप गुड़
एक लीटर दूध
पिस्ता कटा हुआ
तिल-गुड़ की मिठाई बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले सफेद तिल को अच्छी तरह से धोकर सुखा लें। अगर धो नहीं सकतीं तो गीले कपड़े से पोछकर पंखे की हवा में अच्छी तरह से सुखा दें। जिससे कि किसी भी तरह की गंदगी ना रह जाए।
- अब इस तिल को कड़ाही में डालकर ड्राई रोस्ट कर लें।
- जब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए और सोंधी महक देने लगे तो गैस बंद कर तिल को प्लेट में निकाल लें और हल्का ठंडा हो जाने दें।
- एक बार तिल ठंडा हो जाए को इसको पीसकर पाउडर बना लें।
- या पसंद के अनुसार हल्का दरदरा ही पीस लें।
- अब कड़ाही में दूध डालकर गैस पर चलाएं और इसे पकाएं।
- दूध को धीमी फ्लेम पर गाढ़ा करना है जिससे कि ये बाइंड हो सके।
- जब ये गाढ़ा होकर बंधने लगे और किनारों पर जमने लगे तो इसमे गुड़ डालकर मिलाएं।
- ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी हो और गुड़ को काटकर बिल्कुल छोटे टुकड़ों करके दूध में डालें।
- अच्छी तरह से फेंटकर मिक्स कर लें और सुखा लें।
- दूध थोड़ा और गाढ़ा हो जाए तो इसमे भुने तिल के पाउडर को मिलाकर चलाएं और गैस की फ्लेम को बंद कर दें।
- इस बीच फ्लैट सरफेस पर एक पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर को रख दें।
- उस पर हल्का सा घी लगाकर चिकना कर लें।
- अब तैयार तिल और खोवे के मिक्सचर को इस पर फटाफट तेजी के साथ डालें और ऊपर से पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर या फिर क्लिंज फिल्म वाली पॉलीथिन रखें और बेलन की मदद से बेलकर चिकना कर लें। जिससे कि ये एक समान हो जाए।
- अब ऊपर से पेपर या पॉलीथिन को हटाकर मनचाहे आकार में काट लें।
- बस तैयार है टेस्टी तिल गुड़ की बर्फी।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
