झटपट बन जाएगी तिल-गुड़ की पट्टी, शेफ से सीखे बनाने का बिल्कुल आसान तरीका
Til Gud Patti Recipe: मकर संक्राति के नजदीक आते ही घरों में तिल से बनने वाले लड्डू बनने लगते हैं। जिनके स्वाद के साथ ही ढेर सारे फायदे भी होते हैं। तिल को हेल्दी तरीके से खाना है लेकिन तिल गुड़ के लड्डू नहीं बना पाती हैं तो ये आसान तरीका सीख लें। जिससे खाने का मजा दोगुना हो जाएगा।
मकर संक्राति के मौके पर तिल के लड़्डू हर घर में खाए जाते हैं। लेकिन ज्यादातर यंग लेडीज को इन लड्डूओं को बनाना मुसीबत भरा लगता है। कई बार इन लड्डुओं का टेक्सचर भी बिगड़ जाता है। अगर आपसे भी तिल गुड़ के लड्डू आसानी से नहीं बन पाते हैं। और कभी कड़क हो जाते हैं तो कभी लड्डू बंधते ही नहीं। तो सारे झंझट को छोड़कर फटाफट तिल गुड़ की पट्टी बनाने की इस रेसिपी को सीख लें। शेफ अरुणा ने झटपट बन वाली आसान सी रेसिपी को शेयर किया है।
तिल-गुड़ की पट्टी बनाने की सामग्री
एक चौथाई कप सफेद तिल
एक चम्मच देसी घी
एक चौथाई कप गुड़
गार्निशिंग के लिए पिस्ते
तिल-गुड़ पट्टी बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले पैन को गर्म करें और उसमे तिल डालकर धीमी फ्लेम पर भुनें।
- सफेद तिल को तब तक भूनिए जब तक कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन ना दिखने लगे। साथ ही तिल की सोंधी महक ना आ जाए। तिल को अच्छी तरह से रोस्ट करने के साथ ही उसमे स्वाद आता है।
- अब पैन से निकालकर त तिल को साइड में रख दें।
- गुड़ को पिघलाने के लिए किसी अलग पैन में घी डालकर गर्म करें। फिर इसमे गुड़ को तोड़कर डालें। गुड़ के छोटे टुकड़े करके डालने से गुड़ आसानी से और एक समान रूप से पिघलता है। अगर गुड़ को छोटे टुकडों में ना काटा जाए तो इसे पिघलने में टाइम लगता है और ये नीचे से तली पकड़कर जलने लगता है और टेस्ट खराब कर सकता है।
- गुड़ जब पिघलने लगे और इसमे बबल निकलने लगे तो इसकी सही टेक्सचर पता करें।
- किसी छोटी सी कटोरी में पानी भरें और गुड़ की एक बूंद को पानी में डालें। अगर गुड़ की वो बूंद तुरंद कड़ी होकर क्रंची बन जा रही तो इसका मतलब है कि गुड़ तैयार है।
- बस गैस की फ्लेम को धीमा करें और तेजी दिखाते हुए भुने तिल को गुड़ में डालकर मिक्स करें।
- अब किसी घी से ग्रीस की हुए प्लेट पर या फिर पार्चमेंट पेपर पर तैयार मिक्सचर को निकालें। ऊपर से कटे पिस्ता को सजा दें।
- अब ऊपर से एक पार्चमेंट पेपर रखकर बेलन की मदद से जल्दी से बेलकर पतला कर दें।
- बस तैयार है क्रंची और टेस्टी तिल गुड़ की पट्टी।
- बस इसे बनाते समय थोड़ा तेजी दिखाएं और सारे काम को फटाफट करने की कोशिश करें। नहीं तो एक बार गुड़ ठंडा हो गया तो पट्टी ठीक से पतली और क्रंची नहीं बन पाएगी।
