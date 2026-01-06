संक्रांति स्पेशल: तिल के लड्डू नहीं होंगे कड़क, बिना मावा-घी के आएगा मार्केट जैसा स्वाद! रेसिपी

सर्दियों के मौसम में तिल के लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है। उसपर भी अगर लड्डू घर के बने हुए हों तो स्वाद दोगुना हो जाता है। मकर संक्रांति पर तो घर-घर में तिल के लड्डू बनाने का रिवाज है। संक्रांति का त्योहार आने से पहले ही तिल के लड्डू बनने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। खैर, तिल के लड्डू को ले कर एक शिकायत बड़ी आम है। कई गृहणियां कहती हैं कि सब कुछ ठीक करने के बाद भी उनके लड्डू बहुत कड़क बनते हैं, मानों कोई पत्थर हो। उनमें वो बाजार वाला स्वाद और टेक्सचर नहीं आता। अगर आपके साथ भी यही होता है तो चलिए आज आपके साथ एक परफेक्ट रेसिपी शेयर करते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पूनम देवनानी ने इसे शेयर किया है, आइए जानते हैं।