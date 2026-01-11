मकर संक्रांति की उड़द दाल खिचड़ी होती है बेहद लाजवाब , स्वाद के साथ सौभाग्य भी बढ़ाती है रेसिपी
हिंदू धर्म में मकर संक्रांति 2026 का पर्व बेहद खास महत्व रखता है। 14 जनवरी को मनाया जाने वाला यह पर्व खासतौर पर यूपी, बिहार और दिल्ली समेत कई उत्तर भारतीय राज्यों में खिचड़ी पर्व के नाम से भी पहचाना जाता है। माना जाता है कि मकर संक्रांति 2026 के दिन से सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर अपने पुत्र शनि की राशि 'मकर' में प्रवेश करते हैं। खिचड़ी पर्व में उड़द दाल से बनी खिचड़ी खाने और दान करने का विशेष महत्व होता है। घी की खुशबू और अदरक की गर्माहट से भरी यह खिचड़ी महज एक पकवान नहीं, बल्कि इसे खाने वाले लिए आरोग्यता का वरदान भी है। दाल-चावल-सब्जियों से बनी यह खिचड़ी पचाने में हल्की, पौष्टिक और शरीर को ऊर्जा देकर ठंड में शरीर की गर्माहट को बनाए रखने में मदद करती है। धार्मिक रूप से भी यह खिचड़ी सूर्य और शनि देव को प्रसन्न कर ग्रहों को शांत करके शुभता और समृद्धि लाने वाला भोजन माना गया है। अगर आप भी मकर संक्रांति 2026 की इस स्पेशल डिश को घर पर ट्राई करना चाहते हैं तो झटपट फॉलो करें ये टेस्टी उड़द दाल खिचड़ी रेसिपी।
उड़द दाल खिचड़ी बनाने के लिए सामग्री
-1 कप नए चावल
-1/2 कप छिलके वाली काली उड़द की दाल
-1 बड़ा चम्मच देसी घी
-बारीक कटा अदरक और हरी मिर्च
-सब्जियां (गोभी, मटर, गाजर
-हींग
-जीरा
-हल्दी
-स्वादानुसार नमक
उड़द दाल खिचड़ी बनाने की विधि
उड़द दाल खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले दाल-चावल का मिश्रण तैयार कर लें। इसके लिए उड़द दाल और चावल को अच्छी तरह धोकर 20 मिनट के लिए पानी में भिगोकर अलग रख दें। इसके बाद प्रेशर कुकर में घी गरम करके उसमें हींग और जीरे का तड़का लगाएं। फिर अदरक और हरी मिर्च डालें। इसके बाद सभी सब्जियों को डालकर लगभग 2 से 3 मिनट तक भूनें। लगभग 5 मिनट बाद पहले से भिगोकर रखे हुए दाल-चावल भी कुकर में डाल दें। इसके बाद हल्दी और नमक के साथ 3 कप पानी डालकर कुकर का ढक्कन लगाकर बंद कर दें। खिचड़ी को 3 सीटी आने तक पकाएं। 3 सीटी बाद आपकी टेस्टी उड़द दाल खिचड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। इस खिचड़ी को परोसने से पहले ऊपर से एक चम्मच शुद्ध देसी घी और फ्रेश हरा धनिया डालकर गरमा-गरम परोसें।
