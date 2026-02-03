Hindustan Hindi News
इस महाशिवरात्रि घर पर बनाए भोलेबाबा का पसंदीदा प्रसाद भांग के लड्डू, नोट करें रेसिपी

Mahashivratri 2026 Special : महादेव के भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इस दिन व्रत रखने के साथ विशेष पूजा-अर्चना भी करते हैं। इस पावन दिन पर भोलेबाबा को प्रसन्न करने के लिए उनकी पसंदीदा चीजों को भोग प्रसाद में चढ़ाया जाता है। जिसमें भांग का भी खास महत्व होता है।

हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि 2026 का पर्व बेहद श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल भोलेबाबा के भक्त यह व्रत 15 फरवरी को रखने वाले हैं। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महादेव के भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इस दिन व्रत रखने के साथ विशेष पूजा-अर्चना भी करते हैं। इस पावन दिन पर भोलेबाबा को प्रसन्न करने के लिए उनकी पसंदीदा चीजों को भोग प्रसाद में चढ़ाया जाता है। जिसमें भांग का भी खास महत्व होता है। अगर आप इस महाशिवरात्रि भोलेबाबा को प्रसन्न करने के लिए भांग के लड्डू प्रसाद में बनाकर चढ़ाना चाहते हैं तो भांग के लड्डू की यूनिक रेसिपी आपके काम आ सकती है।

भांग के लड्डू बनाने के लिए सामग्री

-2-3 बड़े चम्मच भांग की पत्तियों का पेस्ट खोया

-250 ग्राम मावा

-200 ग्राम चीनी

-2 बड़े चम्मच घी

-आधा कप मेवे (कटे हुए काजू, बादाम, पिस्ता)

- 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

भांग के लड्डू बनाने की विधि

भांग के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले भांग तैयार कर लें। इसके लिए भांग की पत्तियों को अच्छी तरह धोकर साफ करने के बाद बारीक पीसकर पेस्ट तैयार कर लें। अगर आप पहले से तैयार पाउडर का उपयोग कर रहे हैं, तो उसे थोड़े से घी में भून लें। अब एक भारी तले की कड़ाही में थोड़ा सा घी डालकर उसमें खोया डालकर मीडियम आंच पर भूनें। मावा को घी में तब तक भूनें जब तक कि यह हल्का सुनहरा और खुशबूदार न हो जाए। अब भुने हुए मावे में भांग का पेस्ट डालर 2-3 मिनट तक अच्छी तरह मिलाते हुए और पकाएं। ऐसा करने से भांग का कच्चापन निकल जाएगा। अब इसमें कटे हुए मेवे और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिलाकर गैस बंद करके मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें।

मीठा मिलाएं- जब मिश्रण गुनगुना रह जाए, तब इसमें पिसी हुई चीनी मिलाएं। गर्म मिश्रण में चीनी डालने से वह पानी छोड़ सकती है, इसलिए मिश्रण को ठंडा होने दें। अब लड्डू बांधने के लिए हथेलियों पर थोड़ा सा घी लगाकर छोटे-छोटे गोल लड्डू बना लें। आप चाहें तो इन्हें ऊपर से कसे हुए नारियल या चांदी के वर्क भी सजा सकते हैं।

मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
