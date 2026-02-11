भगवान शिव की 2 मनपसंद मिठाईयां कौन सी हैं? महाशिवरात्रि भोग के लिए सीख लें रेसिपी!
Maha Shivratri 2026: भोग में आमतौर पर कुछ मीठा बनाया जाता है, जिसमें मालपुआ और पेड़ा शिवजी की मनपसंद मिठाइयों में से एक माने जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये मिठाइयां आराम से घर में बना सकती हैं।
महाशिवरात्रि का इंतजार हर शिव भक्त को बड़ी बेसब्री से रहता है। इस साल यानी 2026 में 15 फरवरी के दिन ये पर्व पूरे देशभर में मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि पर भगवान शिव से निराकार से साकार रूप में अवतरण लिया था। इस दिन भक्त भोलेनाथ की उपासना करते हैं, व्रत-उपवास करते हैं और प्रभु को उनका मनपसंद भोग अर्पित करते हैं। भोग में आमतौर पर कुछ मीठा बनाया जाता है, जिसमें मालपुआ और पेड़ा शिवजी की मनपसंद मिठाइयों में से एक माने जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये मिठाइयां आराम से घर में बना सकती हैं। यहां देखें पूरी विधि।
मालपुआ बनाने के लिए सामग्री
भगवान शिव के भोग के लिए मालपुआ बना रही हैं तो आपको इन सामग्रियों की जरूरत होगी- गेहूं का आटा (लगभग 500 ग्राम), सूजी (2-3 चम्मच), मलाई (4-5 चम्मच), सूखे नारियल का बुरादा, सौंफ (1 चम्मच), चीनी (1 कप), हरी इलायची (2-3), ऑरेंज फूड कलर (ऑप्शनल), देसी घी (तलने के लिए)।
मालपुआ बनाने की विधि
मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं का आटा लें और उसमें थोड़ी सी सूजी मिलाएं। गुनगुना पानी डालते हुए इन्हें अच्छे से 5-6 मिनट के लिए फेंटे ताकि बिल्कुल भी गुठलियां ना रहें। अब इस घोल में दूध की मलाई एड करें, फिर दो-तीन मिनट फेंटने के बाद इसमें सूखे नारियल का बुरादा और सौंफ मिलाएं। इस घोल को 10 मिनट के लिए ढककर रख दें, तब तक चाशनी बनाकर तैयार कर लें। ध्यान रहे चाशनी में चीनी और पानी की मात्रा बराबर रखनी है। आप चाशनी में थोड़ा सा फूड कलर और इलायची भी मिला सकती हैं। अब कढ़ाही में देसी घी गर्म करें और आटे के गोल-गोल मालपुआ फ्राई कर लें। फिर इन्हें लगभग 2 मिनट के लिए चाशनी में सोक कर लें। मालपुआ का प्रसाद बनकर तैयार है।
भोग के लिए दूध पेड़ा बनाएं
सामग्री : फुल क्रीम दूध (1 लीटर), चीनी (आधा कप) और इलायची पाउडर (आधा चम्मच)।
विधि: महाशिवरात्रि पर शिवजी के भोग के लिए आप दूध पेड़ा भी बना सकती हैं। ये बनाने में बहुत आसान है और सिर्फ दो-चार चीजों की ही जरूरत पड़ती है। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाही में फुल क्रीम दूध लें और इसे हाई फ्लेम पर पकाएं। इस दौरान आपको दूध को लगातार चलाते रहना है ताकि ये कढ़ाही में लगे ना। जब दूध गाढ़ा होने लगे तो गैस की फ्लेम मीडियम कर दें और दूध को लगातार चलाती रहें।
जब दूध काफी गाढ़ा हो जाए तो इसमें चीनी मिला दें। साथ ही खुशबू और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर भी मिला सकती हैं। अब इस मिक्सचर को दोबारा चलाते हुए 5-6 मिनट तक और पका लें, जब तक ये जमने जैसी कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। इसके बाद गैस की फ्लेम बंद करें और पेड़े के मिक्सचर को ठंडा होने रख दें। इसके बाद हाथों पर थोड़ा सा देसी घी लगाएं और भोग के लिए छोटे-छोटे पेड़े बनाकर तैयार कर लें।
