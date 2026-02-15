Maha Shivratri 2026 Bhog: महादेव को करना है प्रसन्न तो लगाएं भांग के हलवे का भोग, बेहद आसान है रेसिपी
Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रि के पर्व पर महादेव को भोग में भांग का हलवा बनाकर चढ़ा सकते हैं। भांग का हलवा बनाना काफी आसान होता है और ये खाने में टेस्टी भी लगेगा। चलिए इसकी आसान रेसिपी बताते हैं।
Maha Shivratri 2026: महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को तरह-तरह के भोग बनाकर खिलाएं जाते हैं, जिसमें से भांग भी खास मानी जाती है। भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र जरूर चढ़ाया जाता है। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का खास दिन मनाया जा रहा है और इस दिन हर भक्त महादेव की भक्ति में लीन होगा। उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप भांग के हलवे का भोग लगा सकते हैं। उत्तराखंड में भांग का हलवा खूब बनाया जाता है और भगवान शिव के पसंदीदा भोग में से एक माना जाता है। भांग की पत्तियां बाजार में आसानी से मिल जाएंगी। भांग का हलवा बनाना काफी आसान है और ये टेस्टी भी बनता है। साथ ही कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसे आप शिव जी को चढ़ाने के बाद प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। चलिए इसकी आसान रेसिपी बताते हैं-
भांग का हलवा बनाने की सामग्री-
भांग का हलवा बनाने के लिए आपको चाहिए- 1 कप सूजी, 1/2 कप घी, 1 बड़ा चम्मच भांग का पेस्ट, गर्म पानी या 1 कप गर्म दूध, 1/2 कप चीनी, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 8-10 बादाम और काजू।
बनाने की विधि-
सबसे पहले भांग की पत्तियों को धोकर साफ करें और इसे पीसकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इसके बाद कढ़ाही में घी डालकर सूजी रोस्ट करना शुरू करें। गोल्डन ब्राउन होने तक सूजी को भूनते रहें और फिर इसमें भांग का पेस्ट मिक्स करें। दोनों चीजों को अच्छे से मिलाकर कुछ देर साथ में भूनें। अब इसमें गर्म दूध या पानी मिलाएं और लगातार चलाते रहें, जिससे सूजी में गुठली न पड़े। अब इसमें इलायची कुटी हुई और चीनी मिलाकर 5 मिनट तक पकाएं और फिर गैस को बंद करें। कटे हुए काजू-बादाम को मिलाकर चलाएं और बस आपका भांग का हलवा बनकर तैयार है। बता दें भांग का हलवा खाने से कई फायदे भी मिलते हैं। इसे खाने से हड्डियों का दर्द कम होता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है।
