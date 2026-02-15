Hindustan Hindi News
Maha Shivaratri Bhog: महाशिवरात्रि भोग के लिए बनाएं गुलाब वाली ठंडाई, नोट कर लें रेसिपी

Feb 15, 2026 12:00 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
Maha Shivaratri Bhog 2026: भगवान शिव को भोग में दूध से बनी चीजें चढ़ाई जाती हैं, जिसमें से एक है ठंडाई। अगर आप भी शिव जी को ठंडाई का भोग लगाना चाहती हैं, तो उसकी आसान रेसिपी हम आपको बताने जा रहे हैं।

महाशिवरात्रि का खास दिन भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। भगवान शिव की पूजा-अराधना में फूल, फल, दूध, दही, ठंडाई जैसी चीजें भोग-प्रसाद में चढ़ाई जाती है। कहा जाता है भोलेनाथ को दूध से बनी चीजें खाना काफी पसंद है और खासतौर पर ठंडाई। भगवान शिव को प्रसाद में चढ़ाने के लिए ठंडाई बनाने का सोच रही हैं, तो इसे बनाना काफी आसान है। इस शिवरात्रि आप गुलाब वाली ठंडाई महादेव को चढ़ाएं, तो चलिए हम इसकी क्विक रेसिपी आपको बताते हैं।

ठंडाई बनाने के लिए सामग्री-

ठंडा दूध – 1 लीटर, गुलाब की पंखुड़ियां या गुलाब सिरप – 2 चम्मच, बादाम – 10-12, काजू – 8-10, पिस्ता – 8-10, खसखस – 1 चम्मच, सौंफ – 1 चम्मच, इलायची पाउडर – ½ चम्मच, मिश्री या चीनी – स्वादानुसार, केसर – 8-10 धागे।

ठंडाई बनाने की रेसिपी-

सबसे पहले बादाम, काजू, पिस्ता, खसखस और सौंफ को 2 घंटे पानी में भिगो दें। अब भीगे हुए मेवों को इलायची और थोड़ा दूध डालकर मिक्सी में बारीक पीस लें। दूध को 5-7 मिनट उबाल लें और फिर थोड़ा ठंडा कर लें। अब दूध में तैयार पेस्ट डालें, चीनी डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें गुलाब सिरप या गुलाब पंखुड़ियां डालकर चलाएं। बस ठंडाई बनकर तैयार हो जाएगी, इसे 30 मिनट तक फ्रिज में रखें, जिससे ये ठंडी हो जाएगी। भोलेनाथ को प्रसाद के रूप में ठंडाई चढ़ाएं और फिर आप खुद भी खाएं। ठंडाई बनाकर आप 1 हफ्ते तक फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं।

ठंडाई पीने के फायदे-

-ठंडाई गर्मी में पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है।

-शरीर में एनर्जी बनी रहती है।

-व्रत के दौरान इससे लंबे समय तक पेट भरा रहता है।

-पाचन तंत्र अच्छा रहता है और पेट को ठंडक मिलती है।

ये भी पढ़ें:महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को लगाएं भांग के हलवे का भोग, नोट कर लें रेसिपी
