बच्चों को लंचबॉक्स में दें गाजर से बने ये शुगरफ्री पैनकेक, मिनटों में होंगे तैयार

बच्चों को टेस्टी खाना चाहिए और मां उन्हें हेल्दी खिलाना चाहती है। अगर आप ऐसी रेसिपी खोज रहीं जो टेस्टी और हेल्दी हो तो ये गाजर पैनकेक बेस्ट ऑप्शन है। सर्दियों में गाजर तो खूब मिलती है। लेकिन बच्चे अक्सर खाने से कतराते हैं। ऐसे में उन्हें सेहतमंद फूड को खिलाने के लिए मम्मियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ जाती है। लेकिन अब ये काम आसान हो जाएगा क्योंकि गाजर जैसे हेल्दी फूड को खिलाने के लिए उन्हें ये गेहूं के आटे में बना गाजर का पैनकेक बनाकर दें। जो सॉफ्ट है और सुबह की भागदौड़ में झट से बनकर तैयार भी हो जाएगा। इस पैनकेक में दूध और खजूर मिक्स है जो ना केवल कैल्शियम की पूर्ति करेगा बल्कि खजूर सर्दियों में बच्चों को अंदर से गर्म रखेगा।