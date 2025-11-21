तवे पर बनाएं चटपटा मसालेदार बैंगन मसाला, पराठे के साथ मिलेगा जबरदस्त स्वाद

सर्दियों के सीजन में बैंगन खूब मिलते हैं। इस सब्जी का स्वाद भी काफी सारे लोगों को पसंद आता है। तो अगर आप बैंगन लवर हैं तो तवे पर बनी इस सब्जी को नोट कर लें। जिसे फूड व्लॉगर ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर शेयर की है। हाफ प्लेट नाम के इंस्टाग्राम पर तवा बैंगन मसाला सब्जी की रेसिपी को शेयर किया गया है। जिसे बनाना बिल्कुल आसान है और ये खाने में टेस्टी लगेगी। तो बच्चों से लेकर बड़ों के लंचबॉक्स में सिंपल सी सब्जी देनी है तो बैंगन बनाने की ये रेसिपी को जरूर नोट कर लें। चलिए जानें कैसे बनाएंगे तवा मसाला बैंगन रेसिपी।