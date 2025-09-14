टिफिन में सॉफ्ट रहेगी सूजी मसाला रोटी, नोट कर लें बनाने का तरीका

हर रोज टिफिन में बड़े भी एक जैसा खाना ले जाकर बोर हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें भी कुछ टेस्टी और मजेदार खाने की जरूरत पड़ती है। अगर आप भी हसबैंड को रोज वहीं पूड़ी और पराठा ही टिफिन में देती हैं तो जरा ये मसालेदार सूजी की रोटी एक बार बनाकर देख लें। ये रोटी आलू की सब्जी के साथ ही कद्दू के साथ भी मजेदार लगेगा। तो देर ना करें और नोट कर लें ये मजेदार और आसानी से बन जाने वाली रोटी।