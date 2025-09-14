टिफिन में सॉफ्ट रहेगी सूजी मसाला रोटी, नोट कर लें बनाने का तरीका
Soji Masala Roti: टिफिन में रोज-रोज एक जैसे पूड़ी-पराठे देने से बड़े भी बोर हो जाते हैं। ऐसे में कुछ चटपटा और मसालेदार हो जो पूरे दिन सॉफ्ट बना रहे। सूजी से बनी ये मसालेदार टेस्टी रोटी बनाकर ट्राई करें।
हर रोज टिफिन में बड़े भी एक जैसा खाना ले जाकर बोर हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें भी कुछ टेस्टी और मजेदार खाने की जरूरत पड़ती है। अगर आप भी हसबैंड को रोज वहीं पूड़ी और पराठा ही टिफिन में देती हैं तो जरा ये मसालेदार सूजी की रोटी एक बार बनाकर देख लें। ये रोटी आलू की सब्जी के साथ ही कद्दू के साथ भी मजेदार लगेगा। तो देर ना करें और नोट कर लें ये मजेदार और आसानी से बन जाने वाली रोटी।
सूजी मसाला रोटी की सामग्री
तीन चौथाई कप सूजी
तीन चौथाई कप गर्म पानी
दो उबले आलू
हरी धनिया
एक से डेढ़ कप गेहूं का आटा
हल्दी
अजवाइन
जीरा
हींग
कसूरी मेथी
तेल
सूजी मसाला रोटी बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले पानी को गर्म कर लें। फिर करीब तीन चौथाई कप सूजी को लें।
- इसमे उतनी ही मात्रा में गर्म पानी डालकर मिक्स करें और ढंककर छोड़ दें।
करीब पांच से छह मिनट के लिए रखें।
- इस बीच उबले आलूओं को छीलकर कद्दूकस से मैश कर लें।
- पांच मिनट बाद सूजी के मिक्सचर को लें और उबले आलूओं को मिलाएं।
- साथ ही नमक, धनिया, कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर, जीरा, अजवाइन को डाल दें।
अच्छी तरह से मिक्स करें।
- इसमे गेहूं का आटा मिलाएं और सारी चीजों को मिलाकर आटा गूंथ लें।
- ध्यान रहे कि इसमे पानी का इस्तेमाल ना करें। आलू और सूजी के साथ डले पानी से ही पूरा आटा गूंधें।
- बस अब रोटियां बेल लें और सेंकते वक्त हल्का सा तेल या घी लगाकर सेंके।
- तैयार है मजेदार, टेस्टी और बिल्कुल सॉफ्ट सूजी की रोटी या पराठा।
