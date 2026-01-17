लंच के लिए बनाएं हरी मेथी से बनी ये चटपटी कढ़ी, खूब चाव से खाएंगे घरवाले
Hari methi ki kadhi banane ki recipe: पकौड़े वाली कढ़ी तो कई बार खाई होगी और मेथी की सब्जी भी कई बार खाई होगी। अब बनाएं हरी पत्ते वाली मेथी को दही-बेसन के घोल में मिलाकर बनने वाली कढ़ी। जिसका स्वाद घरवालों को जरूर पसंद आएगा।
हर रोज खाने में कुछ अलग बनाना एक बड़ा सवाल रहता है। लेकिन अब इस सवाल का जवाब बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। लंच में अगर दाल, राजमा, छोले खाकर घर वाले बोर हो चुके हैं तो इस बार बनाएं कढ़ी। अब वो रेगुलर कढ़ी बनाने की बजाय ट्राई करें हरी मेथी वाली चटपटनी लहसुनिया कढ़ी। जिसे रोटी, चावल दोनों के साथ खाना अच्छा लगेगा। सबसे खास बात कि ये सेहत के लिए भी फायदेमंद है। तो बस नोट कर लें आसान सी रेसिपी।
हरी मेथी की कढ़ी बनाने की सामग्री
एक कटोरी दही
हरी मेथी के पत्ते बारीक कटे हुए एक कप
आधा कप बेसन
हल्दी पाउडर
लाल मिर्च पाउडर
हींग
तड़के के लिए
जीरा एक चम्मच
मेथी आधा चम्मच
हरी मिर्च
लहसुन चार से पांच कली
प्याज एक लच्छे में कटा हुआ
सूखी साबुत लाल मिर्च
हरी मेथी की कढ़ी बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले मेथी के पत्तों को छांटकर धो लें। फिर उसे बारीक-बारीक काट लें।
- अब कड़ाही में तेल डालकर गर्म करें। तेल के गर्म होते ही इसमे हरी मेथी को डालकर धीमी फ्लेम पर भुनने को छोड़ दें।
- किसी बड़े बाउल में कढ़ी का घोल तैयार कर लें।
- घोल बनाने के लिए एक कप दही में आधा कप बेसन डालकर पानी मिलाकर घोल तैयार करें। पानी करीब दो से तीन कप डाल दें।
- अब इस घोल में नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हींग डालकर मिक्स कर दें।
- मेथी के पत्ते पक गए तो इसमे घोल डालकर पकाएं। अगर ये घोल गाढ़ा हो गया तो पानी बढ़ा दें।
- धीमी फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लें।
- दूसरी तरफ पैन में तड़का तैयार करें।
- तड़का बनाने के लिए पैन में तेल डालकर गर्म करें।
- गर्म होते ही तेल के उसमे जीरा और मेथी दाना डालें।
- साथ ही बारीक कटे लहसुन और हरी मिर्च को डालकर हल्का भूनें।
- फिर प्याज को लच्छेदार काटकर डाल दें।
- साथ ही साबुत लाल मिर्च भी डालें। अच्छी तरह से भुने।
- जब प्याज भुनकर पूरी तरह से गोल्डन ना हो जाए।
- बस इस तड़के को कढ़ी के ऊपर डालें गैस की फ्लेम बंद करें और रेडी है मजेदार सी कढ़ी।
- इसे गर्मागर्म रोटी या चावल के साथ खाने का लुत्फ उठाएं।
Aparajita
