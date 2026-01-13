Hindustan Hindi News
सरसों का साग ही नहीं, इस लोहड़ी बनाकर खाएं 'स्मोकी दाल मखनी', नोट करें रेस्टोरेंट वाली सीक्रेट रेसिपी

संक्षेप:

Lohri Special Dal Makhani Recipe : घंटों धीमी आंच पर करछी से घुटकर तैयार हुई यह मखमली दाल मखनी की खुशबू और स्वाद किसी के भी मुंह में पानी भर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है लोहड़ी स्पेशल दाल मखनी।

Jan 13, 2026 02:46 pm IST
Lohri Special Dal Makhani Recipe : लोहड़ी के जश्न का मजा खाने की टेबल पर परोसा गया सरसों का साग और मक्के की रोटी ही नहीं बल्कि लच्छे पराठे के साथ सर्व की जाने वाली दाल मखनी भी बढ़ाती है। हालांकि कई बार महिलाएं यह शिकायत करती हैं कि उनसे घर पर रेस्टोरेंट जैसी मखमली और क्रीमी दाल मखनी नहीं बन पाती है। अगर आपकी भी ऐसी ही कोई शिकायत है तो इस लेख में आपको घर पर दाल मखनी बनाने की आसान विधि दी गई है। लोहड़ी की ठिठुरती रात में अपनों के साथ अलाव तापते हुए गर्मागर्म, मक्खन से लबालब भरी हुई 'दाल मखनी'सीधा रूह को सुकून पहुंचाती है। घंटों धीमी आंच पर करछी से घुटकर तैयार हुई यह मखमली दाल मखनी की खुशबू और स्वाद किसी के भी मुंह में पानी भर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है लोहड़ी स्पेशल दाल मखनी।

लोहड़ी स्पेशल स्मोकी दाल मखनी बनाने के लिए सामग्री

-1 कप (रात भर भिगोई हुई) साबुत काली उड़द दाल

-¼ कप (रात भर भिगोया हुआ) राजमा

-1 कप टमाटर प्यूरी

-3-4 बड़े चम्मच मक्खन

-¼ कप फ्रेश क्रीम

-1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

-1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-½ चम्मच गरम मसाला

-1 चम्मच कसूरी मेथी

-नमक स्वादानुसार

-1 बड़ा चम्मच तेल

-1 तेज पत्ता

-1 बड़ी इलायची

Dal Makhani

लोहड़ी स्पेशल स्मोकी दाल मखनी बनाने का तरीका

स्मोकी दाल मखनी बनाने के लिए सबसे पहले दाल उबालें। इसके लिए भीगी हुई उड़द दाल और राजमा को कुकर में डालकर 4 कप पानी, नमक और 1 बड़ी इलायची डालकर 5-6 सीटी आने तक दाल गलने तक पकाएं। जब दाल पक जाए तो दाल को मैशर से थोड़ा घोट लें। इस टिप को फॉलो करने से दाल में क्रीमी टेक्सचर आता है। अब एक कड़ाही में मक्खन और थोड़ा तेल गरम करके इसमें तेज पत्ता और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद टमाटर प्यूरी और लाल मिर्च पाउडर डालकर तब तक पकाएं जब तक मसाला किनारों से मक्खन न छोड़ दे।

धीमी आंच पर पकाएं- तैयार मसाले में उबली हुई दाल डालकर धीमी आंच पर 20-25 मिनट तक पकने दें। दाल जितनी धीरे पकेगी, स्वाद उतना ही गहरा आएगा। दाल गाढ़ी लगे तो थोड़ा गरम पानी और मिला लें। आखिर में दाल में गरम मसाला और हाथों से क्रश की हुई कसूरी मेथी और फ्रेश क्रीम डालकर अच्छी तरह मिलाएं और 2 मिनट बाद गैस बंद कर दें।

दाल मखनी को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए-

-गैस की आंच पर लकड़ी के कोयले का एक छोटा टुकड़ा रखें और उसे तब तक गर्म करें जब तक वह लाल न हो जाए।

-जब दाल मखनी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाए, तो कड़ाही के बीचों-बीच एक छोटी स्टील की कटोरी या फॉयल पेपर की कटोरी बनाकर रखें।

-लाल दहकते हुए कोयले को उस कटोरी में रखें। अब कोयले के ऊपर एक छोटा चम्मच देसी घी और चुटकी भर हींग डालें।

-जैसे ही धुआं उठने लगे, तुरंत कड़ाही का ढक्कन कसकर बंद कर दें ताकि धुआं बाहर न निकल पाए।

-5 मिनट तक ढक्कन लगा रहने दें (ज्यादा देर रखने से कड़वाहट आ सकती है)।

-ढक्कन हटाते ही जो खुशबू आएगी, वह आपके पूरे घर को महका देगी।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं।
