रिश्तों में घोले प्यार की मिठास तिल गुड़ की रेवड़ी के साथ, नोट करें शेफ कुणाल कपूर की रेसिपी

Lohri 2026 Special Revdi Recipe: अगर इस लोहड़ी आप अपने हाथों से बना कुछ मीठा लोहड़ी की आग में अर्पण करते हुए घर आए मेहमानों का मुंह मीठा करवाना चाहते हैं तो ट्राई करें शेफ कुणाल कपूर की गुड़ रेवडी की ये टेस्टी ईजी रेसिपी। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप तिल गुड़ वाली रेवड़ी बनाने की रेसिपी।

Jan 12, 2026 02:57 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Gud Ki Revdi Kaise Banate Hain : देशभर में हर साल 13 जनवरी को लोहड़ी का त्योहार बेहद उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार खासतौर पर पंजाब और उत्तरी-भारत में बेहद धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोग इस दिन आग जलाकर ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए मूंगफली, गजक और रेवड़ी का मजा लेते हैं। अगर इस लोहड़ी आप अपने हाथों से बना कुछ मीठा लोहड़ी की आग में अर्पण करते हुए घर आए मेहमानों का मुंह मीठा करवाना चाहते हैं तो ट्राई करें शेफ कुणाल कपूर की तिल गुड़ रेवडी की ये टेस्टी ईजी रेसिपी। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप गुड़ वाली रेवड़ी बनाने की रेसिपी।

तिल गुड़ की रेवड़ी बनाने के लिए सामग्री

-180 ग्राम गुड़

-150 ग्राम तिल

-1 चम्मच काली इलायची के बीज

-1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

-आधा चम्मच बेकिंग सोडा

-1 बड़ा चम्मच घी

तिल गुड़ की रेवड़ी बनाने का तरीका

तिल गुड़ की रेवड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तिल डालकर उन्हें करीब 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लें। जब तिल अच्छी तरह भून जाएं तो उन्हें एक अलग बर्तन में निकालकर ठंडा होने के लिए किनारे में रख दें। अब एक दूसरे पैन में पानी उबालने के लिए रखें। इस पानी में गुड़ डालकर लगातार उबालते हुए एक चम्मच घी भी डाल दें। थोड़ी देर उबालने के बाद पैन में इलायची पाउडर और बेकिंग सोडा डालकर कुछ देर ऐसे ही पकाकर इसमें तिल डाल दें। जब पैन में डाली गईं सभी चीजें अच्छी तरह से मिल जाएं तो गैस बंद करके पूरे मिक्चर को ठंडा करने के लिए अलग रख दें। अब ठंडे हो चुके रेवड़ी के मिक्चर को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़कर गोल रोल बना लें। आखिर में इन रेवड़ियों के गोलों को दोबारा से तिल में लपेटकर हल्का चपटा करके रेवड़ी की शेप दें।

मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
