लंबे समय तक टिकने वाला खट्टा-मीठा नींबू का अचार बनाने का आसान तरीका
घर के खाने का स्वाद बिना अचार के अधूरा लगता है। अगर आप खट्टे-मीठे स्वाद के शौकीन हैं, तो नींबू का यह देसी अचार कम मेहनत में लंबे समय तक चलने वाला और हर थाली की शान बन सकता है।
भारतीय खाने में अचार सिर्फ एक साइड डिश नहीं, बल्कि स्वाद, यादों और परंपरा का हिस्सा होता है। दाल-चावल हों, पराठे हों या सादा खिचड़ी- अचार की थोड़ी-सी मात्रा पूरे भोजन का स्वाद बदल देती है। खासतौर पर खट्टा-मीठा नींबू का अचार उन लोगों की पहली पसंद होता है जिन्हें तीखापन कम और संतुलित स्वाद ज्यादा पसंद है। नींबू की नेचुरल खटास, चीनी या गुड़ की हल्की मिठास और देसी मसालों की खुशबू मिलकर ऐसा फ्लेवर बनाती है जो हर उम्र के लोगों को भाता है।
अच्छी बात यह है कि यह अचार बनाना बेहद आसान है, ज्यादा मेहनत नहीं मांगता और सही तरीके से रखा जाए तो महीनों तक खराब नहीं होता। घर पर बना यह अचार ना सिर्फ स्वाद बढ़ाता है, बल्कि पाचन में भी मदद करता है, इसलिए इसे भारतीय रसोई का क्लासिक कहा जाता है।
नींबू के अचार के लिए जरूरी सामग्री
नींबू – 10–12 (अच्छी तरह धोकर पोंछे हुए), नमक – स्वादानुसार, हल्दी – 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर – 1 छोटी चम्मच, सौंफ पाउडर – 2 छोटी चम्मच, मेथी दाना – 1 छोटी चम्मच (भुना और कुटा हुआ), राई पाउडर – 1 छोटी चम्मच, चीनी या गुड़ – 1 कप (स्वाद अनुसार), सरसों का तेल – ½ कप
खट्टा-मीठा नींबू का अचार बनाने की विधि
स्टेप 1: नींबू को चार या आठ टुकड़ों में काट लें। ध्यान रखें कि नींबू बिल्कुल सूखे हों, ताकि अचार खराब न हो।
स्टेप 2: कटे हुए नींबू में नमक और हल्दी मिलाएं। इन्हें कांच या मिट्टी के जार में भरकर 5–7 दिन धूप में रखें। रोज एक बार साफ चम्मच से हिलाते रहें।
स्टेप 3: जब नींबू नरम हो जाएं, तब उसमें लाल मिर्च, सौंफ पाउडर, मेथी दाना और राई पाउडर डालें।
स्टेप 4: अब एक पैन में सरसों का तेल हल्का गर्म करें। आंच बंद करके इसमें चीनी या गुड़ डालें और हल्का पिघलने दें।
स्टेप 5: इस मिश्रण को नींबू वाले जार में डालें और अच्छे से मिलाएं। अचार को फिर से 2–3 दिन धूप में रखें।
नींबू के अचार के फायदे
- पाचन को बेहतर बनाता है।
- भूख बढ़ाने में मदद करता है।
- नींबू में मौजूद विटामिन C इम्युनिटी सपोर्ट करता है।
- लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है।
अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के टिप्स
- हमेशा सूखा और साफ चम्मच इस्तेमाल करें।
- जार में नमी ना जाने दें।
- अचार को धूप दिखाना ना भूलें।
जरूर बनाकर देखें! यह खट्टा–मीठा नींबू का अचार स्वाद, खुशबू और परंपरा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक बार बनाकर रखें और हर खाने के साथ इसका मजा लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
