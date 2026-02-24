Hindustan Hindi News
लंबे समय तक टिकने वाला खट्टा-मीठा नींबू का अचार बनाने का आसान तरीका

Feb 24, 2026 03:52 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
घर के खाने का स्वाद बिना अचार के अधूरा लगता है। अगर आप खट्टे-मीठे स्वाद के शौकीन हैं, तो नींबू का यह देसी अचार कम मेहनत में लंबे समय तक चलने वाला और हर थाली की शान बन सकता है।

लंबे समय तक टिकने वाला खट्टा-मीठा नींबू का अचार बनाने का आसान तरीका

भारतीय खाने में अचार सिर्फ एक साइड डिश नहीं, बल्कि स्वाद, यादों और परंपरा का हिस्सा होता है। दाल-चावल हों, पराठे हों या सादा खिचड़ी- अचार की थोड़ी-सी मात्रा पूरे भोजन का स्वाद बदल देती है। खासतौर पर खट्टा-मीठा नींबू का अचार उन लोगों की पहली पसंद होता है जिन्हें तीखापन कम और संतुलित स्वाद ज्यादा पसंद है। नींबू की नेचुरल खटास, चीनी या गुड़ की हल्की मिठास और देसी मसालों की खुशबू मिलकर ऐसा फ्लेवर बनाती है जो हर उम्र के लोगों को भाता है।

अच्छी बात यह है कि यह अचार बनाना बेहद आसान है, ज्यादा मेहनत नहीं मांगता और सही तरीके से रखा जाए तो महीनों तक खराब नहीं होता। घर पर बना यह अचार ना सिर्फ स्वाद बढ़ाता है, बल्कि पाचन में भी मदद करता है, इसलिए इसे भारतीय रसोई का क्लासिक कहा जाता है।

नींबू के अचार के लिए जरूरी सामग्री

नींबू – 10–12 (अच्छी तरह धोकर पोंछे हुए), नमक – स्वादानुसार, हल्दी – 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर – 1 छोटी चम्मच, सौंफ पाउडर – 2 छोटी चम्मच, मेथी दाना – 1 छोटी चम्मच (भुना और कुटा हुआ), राई पाउडर – 1 छोटी चम्मच, चीनी या गुड़ – 1 कप (स्वाद अनुसार), सरसों का तेल – ½ कप

खट्टा-मीठा नींबू का अचार बनाने की विधि

स्टेप 1: नींबू को चार या आठ टुकड़ों में काट लें। ध्यान रखें कि नींबू बिल्कुल सूखे हों, ताकि अचार खराब न हो।

स्टेप 2: कटे हुए नींबू में नमक और हल्दी मिलाएं। इन्हें कांच या मिट्टी के जार में भरकर 5–7 दिन धूप में रखें। रोज एक बार साफ चम्मच से हिलाते रहें।

स्टेप 3: जब नींबू नरम हो जाएं, तब उसमें लाल मिर्च, सौंफ पाउडर, मेथी दाना और राई पाउडर डालें।

स्टेप 4: अब एक पैन में सरसों का तेल हल्का गर्म करें। आंच बंद करके इसमें चीनी या गुड़ डालें और हल्का पिघलने दें।

स्टेप 5: इस मिश्रण को नींबू वाले जार में डालें और अच्छे से मिलाएं। अचार को फिर से 2–3 दिन धूप में रखें।

नींबू के अचार के फायदे

  • पाचन को बेहतर बनाता है।
  • भूख बढ़ाने में मदद करता है।
  • नींबू में मौजूद विटामिन C इम्युनिटी सपोर्ट करता है।
  • लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है।

अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के टिप्स

  • हमेशा सूखा और साफ चम्मच इस्तेमाल करें।
  • जार में नमी ना जाने दें।
  • अचार को धूप दिखाना ना भूलें।

जरूर बनाकर देखें! यह खट्टा–मीठा नींबू का अचार स्वाद, खुशबू और परंपरा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एक बार बनाकर रखें और हर खाने के साथ इसका मजा लें।

