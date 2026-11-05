शाम के स्नैक्स में फटाफट बनाएं पिज्जा, 4 बची हुई ब्रेड आएंगी काम
दिवाली की साफ-सफाई के बीच बच्चों की डिमांड कुछ टेस्टी स्नैक्स खाने की कर जाए और फ्रिज में अगर ब्रेड के पीस पड़े हैं तो टेंशन ना लें, झटपट से पिज्जा का डो और पिज्जा को तवे पर सेंककर तैयार करें। नोट कर लें आसान सी रेसिपी।
दिवाली की तैयारियों में पूरा दिन निकल जाता है। साफ-सफाई और शॉपिंग, उसी में बच्चों की भी खाना और चटपटे नाश्ते की डिमांड रहती है। ऐसे में समझ नहीं आता कि क्या बनाएं जो झटपट बने और टेस्टी भी हो। साथ ही फ्रिज में कुछ बचा भी ना रह जाए क्योंकि एक तरफ आप सामान की सफाई में लगी हैं और दूसरी तरफ फ्रिज में लेफ्टओवर ढेर सारे फूड आइटम आपको परेशान कर रहे। ऐसे में फ्रिज में रखी ब्रेड की 4 पीस भी काम आ जाएगी, जो अक्सर ब्रेड के पैकेट में ऊपर और नीचे की तरफ लगी होती हैं। इन मोटे स्लाइस वाली ब्रेड को अक्सर बच्चे नहीं खाना चाहते और आप इन्हीं ब्रेड से बनाएं मजेदार पिज्जा का डो और टेस्टी पिज्जा। तो चलिए जानें कैसे बनाएं ब्रेड से पिज्जा डो और साथ ही पिज्जा।
ब्रेड से बनाएं पिज्जा का आटा
- अगर आपके पास ब्रेड के चार स्लाइस रखे हैं तो बस इनसे मजेदार टेस्टी पिज्जा बना सकती हैं। इसके लिए पिज्जा का डो तैयार कर लें। पिज्जा का डो बनाने के लिए चार से पांच ब्रेड को किसी थाली में फैला लें। फिर इसके ऊपर एक कप ठंडा उबला हुआ दूध डालें। साथ में आधा कप दही डाल दें। चार से पांच चम्मच सूजी डालें और साथ में स्वाद के लिए एक चम्मच पिज्जा सिजनिंग भी डाल दें। अब इस पर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और नमक डालें और फिर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। अब इसे ढंककर रख दें।
- करीब आधा घंटा ढंका रहने के बाद इस मिक्सचर को चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करें। बस पिज्जा का बेस बनाने के लिए डो तैयार है।
- अब किसी नॉनस्टिक पैन या तवा लें और उस पर तेल डालकर ग्रीस कर लें।
- फिर करछूल में तैयार पिज्जा का डो लें और इसे तवे पर रखकर अच्छी चम्मच की मदद से गोल शेप दें।
- थोड़ा सा तेल डालें और ढंककर पकाएं।
पिज्जा की टॉपिंग के लिए बनाएं सॉस
- पिज्जा की टॉपिंग के लिए आप सॉस भी तैयार कर सकती हैं। इसे बनाने के लिए बस पैन पर आठ से दस कली लहसुन और एक प्याज के स्लाइस को ड्राई नॉनस्टिक पैन में रोस्ट करें और साथ ही चार से पांच टमाटर को दो हिस्सों में काटकर उसे पैन पर डालकर ढंक दें और पक जाने दें।
- एक बार जब टमाटर पकने लगें तो इनके छिलके को उतारकर नमक डालें जिससे टमाटर गल जाएं।
- फिर इसमे पिज्जा सिजनिंग, चिली फ्लेक्स और टोमैटो सॉस डालकर मिक्स करें। इस मिक्सचर को मिक्सी में डालकर स्मूद पेस्ट तैयार कर लें।
- अब सिंक रहे पिज्जा को पलट दें और पके हुए हिस्से पर पिज्जा की सॉस लगाएं। साथ ही मोजरेला चीज, शिमला मिर्च के बड़े टुकड़े, स्वीट कॉर्न, प्याज के बड़े टुकड़े रखें।
- ढंककर पकाएं और बस फटाफट से रेडी हो जाएगा पिज्जा। आप चाहें तो इसमे पनीर के कुछ टुकड़े भी डाल सकती हैं। जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा।
- सॉस को घर पर बनाने का टाइम नहीं तो मार्केट वाले पिज्जा सॉस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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