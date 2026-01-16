रोज की सब्जी बनेगी टेस्टी, बस सीख लें ये 1 ग्रेवी बनाना, हर कोई खाने की तारीफ करेगा!

संक्षेप: Recipe: ग्रेवी पर डिपेंड है कि आपकी सब्जी कैसी बनेगी। ग्रेवी में सही सामग्री डालना, सही मात्रा में डालना और मसालों को अच्छी तरह भुनना काफी जरूरी हो जाता है। आज हम आपके लिए इसी बेसिक ग्रेवी को बनाने का तरीका ले कर आए हैं।

आपने एक चीज नोटिस की होगी कि लगभग सेम रेसिपी फॉलो करने के बाद भी हर किसी के खाने का टेस्ट एकदम अलग होता है। कोई-कोई रोज वाली सब्जी भी बनाए, तो उनके हाथों में अलग ही टेस्ट आता है। वहीं किसी की शिकायत रहती है कि उनकी सब्जी टेस्टी बनती ही नहीं है। दरअसल सारा खेल ग्रेवी का है। ग्रेवी पर डिपेंड है कि आपकी सब्जी कैसी बनेगी। ग्रेवी में सही सामग्री डालना, सही मात्रा में डालना और मसालों को अच्छी तरह भुनना काफी जरूरी हो जाता है। आज हम आपके लिए इसी बेसिक ग्रेवी को बनाने का तरीका ले कर आए हैं। इस तरह का मसाला आपकी हर सब्जी या दाल को काफी टेस्टी बना देगा। तो चलिए जानते हैं।

ग्रेवी बनाने के लिए सामग्री किसी भी सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं - प्याज (4-5), टमाटर (3), लहसुन (2), अदरक का टुकड़ा, तेल, तेजपत्ता (2), जीरा (1 चम्मच), नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी, हरी मिर्च (3), धनिया पाउडर। इतनी ग्रेवी से आप दो से तीन बार सब्जी बना सकती हैं।

ऐसे बनाएं ग्रेवी किसी भी सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए ये ग्रेवी तैयार कर लें। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर को बारीक काटें। टमाटर को आप मिक्सर में भी पीस सकती हैं। वहीं अदरक-लहसुन को या तो बारीक काट लें या फिर कूट लें। अब एक भरी तले की कढ़ाही लें और उसमें तेल गर्म कर लें। इसमें तेजपत्ता और जीरा चटका लें, फिर लहसुन, प्याज और अदरक मिलाएं। मसाले को अच्छी तरह भुनना बेहद जरूरी है। तब तक भूनें जब तक प्याज अच्छे से ब्राउन ना हो जाए।