चाय के साथ ट्राई करें गुजराती मुठिया, घर पर बनाएं इस आसान रेसिपी से!

Healthy and Tasty Gujarati Snack Recipe: गुजराती व्यंजन अपने हल्के, पौष्टिक और स्वादिष्ट स्वाद के लिए मशहूर हैं और इन्हीं में से एक है मुठिया (Muthia)। बेसन, गेहूं का आटा और मेथी के पत्तों से बनने वाली यह स्नैक डिश नाश्ते या शाम की चाय के साथ परफेक्ट लगती है। 'मुठिया' नाम का अर्थ है ‘मुट्ठी से दबाकर बनाया गया’ क्योंकि इसे हाथ से आकार देकर तैयार किया जाता है। इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि इसे आप स्टीम या फ्राई दोनों तरीकों से बना सकते हैं। स्टीम की हुई मुठिया कम तेल वाली और बेहद हेल्दी होती है, जबकि तली हुई मुठिया कुरकुरी और क्रिस्पी स्वाद देती है। इसमें मौजूद मेथी, अदरक और हल्दी ना सिर्फ स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि पाचन में भी मदद करते हैं।