चाय के साथ ट्राई करें गुजराती मुठिया, घर पर बनाएं इस आसान रेसिपी से!
संक्षेप: मुठिया एक पारंपरिक गुजराती स्नैक है जो स्वाद और सेहत दोनों का मेल है। यह डिश स्टीम या फ्राई दोनों रूपों में बनाई जा सकती है। हल्का नाश्ता हो या टिफिन, मुठिया हर मौके के लिए परफेक्ट चॉइस है।
Healthy and Tasty Gujarati Snack Recipe: गुजराती व्यंजन अपने हल्के, पौष्टिक और स्वादिष्ट स्वाद के लिए मशहूर हैं और इन्हीं में से एक है मुठिया (Muthia)। बेसन, गेहूं का आटा और मेथी के पत्तों से बनने वाली यह स्नैक डिश नाश्ते या शाम की चाय के साथ परफेक्ट लगती है। 'मुठिया' नाम का अर्थ है ‘मुट्ठी से दबाकर बनाया गया’ क्योंकि इसे हाथ से आकार देकर तैयार किया जाता है। इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि इसे आप स्टीम या फ्राई दोनों तरीकों से बना सकते हैं। स्टीम की हुई मुठिया कम तेल वाली और बेहद हेल्दी होती है, जबकि तली हुई मुठिया कुरकुरी और क्रिस्पी स्वाद देती है। इसमें मौजूद मेथी, अदरक और हल्दी ना सिर्फ स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि पाचन में भी मदद करते हैं।
सामग्री (Ingredients)
गेहूं का आटा– 1 कप, बेसन– ½ कप, कटी हुई मेथी पत्तियां– 1 कप, दही– 2 टेबलस्पून, अदरक-लहसुन पेस्ट, हल्दी पाउडर– ¼ टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर– ½ टीस्पून, स्वादानुसार नमक, चीनी– ½ टीस्पून, नींबू रस– 1 टीस्पून, तेल (डो के लिए)
तड़के के लिए:
राई – 1 टीस्पून, तिल – 1 टीस्पून, 8-10 करी पत्ते, तेल– 1 टेबलस्पून
विधि (Method)
- डो तैयार करें: सभी सूखी सामग्री को एक बड़े बाउल में मिलाएं। फिर दही, नींबू रस और थोड़ा पानी डालकर नरम डो तैयार करें।
- शेप दें और स्टीम करें: डो की मुठ्ठी जितनी रोल बनाएं और स्टीमर में 15-20 मिनट तक स्टीम करें। ठंडा होने के बाद छोटे टुकड़ों में काट लें। (स्टीम की हुई मुठिया कम कैलोरी वाली होती है और वजन नियंत्रित रखने वालों के लिए बढ़िया स्नैक है।)
- तड़का लगाएं: एक पैन में तेल गर्म करें, उसमें राई, तिल और करी पत्ते डालें। फिर स्टीम की हुई मुठिया डालकर हल्का भूनें जब तक वे सुनहरी हो जाएं।
- सर्व करें: हरी चटनी या टमाटर सॉस के साथ गरमा-गरम सर्व करें।
