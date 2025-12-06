लौकी हलवा: मीठा, क्रीमी और हेल्दी डेजर्ट का आसान तरीका

संक्षेप: लौकी का हलवा स्वाद में हल्का, पौष्टिक और बेहद लजीज होता है। यह हलवा दूध और घी के साथ बनकर रिच और क्रीमी बनता है जिसके कारण बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आता है। यहां जानें इसकी सिंपल रेसिपी-

सर्दियों का मौसम आते ही गर्म और स्वादिष्ट डेजर्ट्स खाने का मन करता है और ऐसे में लौकी का हलवा एक परफेक्ट विकल्प बन जाता है। यह हलवा ना केवल स्वाद में अच्छा होता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है। लौकी में फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो सर्दियों में पाचन और इम्यूनिटी दोनों को मजबूत करते हैं।

सर्दियों में लौकी हलवा का खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। दूध और घी के साथ पकने पर लौकी हलवा नर्म, मीठा और खुशबूदार बनता है जो सर्दियों में किसी भी परिवार के लिए परफेक्ट डेजर्ट साबित होता है। साथ ही, इसमें शामिल मेवे जैसे बादाम और काजू शरीर में ऊर्जा बढ़ाते हैं और हलवे को और भी पौष्टिक बनाते हैं। यह बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आता है और इसे बनाना भी काफी आसान है।

सामग्री: 500 ग्राम लौकी (छिली और कद्दूकस की हुई), 1/2 कप दूध, 1/2 कप शक्कर (स्वाद अनुसार), 2–3 टेबलस्पून घी, काजू-बादाम बारीक कटे हुए, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, केसर (वैकल्पिक)