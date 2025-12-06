लौकी हलवा: मीठा, क्रीमी और हेल्दी डेजर्ट का आसान तरीका
लौकी का हलवा स्वाद में हल्का, पौष्टिक और बेहद लजीज होता है। यह हलवा दूध और घी के साथ बनकर रिच और क्रीमी बनता है जिसके कारण बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आता है। यहां जानें इसकी सिंपल रेसिपी-
सर्दियों का मौसम आते ही गर्म और स्वादिष्ट डेजर्ट्स खाने का मन करता है और ऐसे में लौकी का हलवा एक परफेक्ट विकल्प बन जाता है। यह हलवा ना केवल स्वाद में अच्छा होता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है। लौकी में फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो सर्दियों में पाचन और इम्यूनिटी दोनों को मजबूत करते हैं।
सर्दियों में लौकी हलवा का खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। दूध और घी के साथ पकने पर लौकी हलवा नर्म, मीठा और खुशबूदार बनता है जो सर्दियों में किसी भी परिवार के लिए परफेक्ट डेजर्ट साबित होता है। साथ ही, इसमें शामिल मेवे जैसे बादाम और काजू शरीर में ऊर्जा बढ़ाते हैं और हलवे को और भी पौष्टिक बनाते हैं। यह बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आता है और इसे बनाना भी काफी आसान है।
सामग्री: 500 ग्राम लौकी (छिली और कद्दूकस की हुई), 1/2 कप दूध, 1/2 कप शक्कर (स्वाद अनुसार), 2–3 टेबलस्पून घी, काजू-बादाम बारीक कटे हुए, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, केसर (वैकल्पिक)
लौकी हलवा बनाने की विधि
- सबसे पहले, लौकी को छीलकर कद्दूकस करें और यदि इसमें अधिक पानी हो तो हल्का निचोड़ लें।
- इसके बाद एक कढ़ाई में घी गर्म करें और कद्दूकस की हुई लौकी डालकर धीमी आंच पर 5–7 मिनट तक भूनें। इससे लौकी का कच्चापन दूर हो जाता है और हलवा का फ्लेवर बढ़ता है।
- अब इसमें दूध डालें और धीमी आंच पर पकाएं। जैसे-जैसे दूध और लौकी का मिश्रण गाढ़ा होता है, उसमें शक्कर मिलाएं। शक्कर डालने के बाद हलवा थोड़ा तरल लगेगा, लेकिन पकने पर यह सही गाढ़ापन प्राप्त कर लेता है।
- इसके बाद कटे हुए काजू, बादाम और इलायची पाउडर डालें। आप चाहें तो हल्का सा केसर भी मिला सकते हैं जिससे हलवा खुशबूदार और पहले से ज्यादा स्वादिष्ट बन जाएगा।
- हलवा को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए 5–7 मिनट पकाएं ताकि यह चिपके नहीं और सही कंसिस्टेंसी में आ जाए।
- लौकी हलवा गरमा-गरम परोसें। इसे आप खास अवसरों पर मीठे के रूप में या हल्की डेजर्ट के रूप में खा सकते हैं। अगर आप हलवा को और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो दूध की जगह मलाई या condensed milk भी डाल सकते हैं।
- लौकी हलवा स्वाद में क्रीमी, शुगर की सही मात्रा और मेवों की खुशबू के साथ हर किसी के दिल को भा जाता है। यह हेल्दी होने के साथ-साथ स्वाद में भी पारंपरिक मिठाई की तरह लाजवाब है।
