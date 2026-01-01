Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीLast Minute 3 Ingredient Kalakand Quick Tasty and Simple New Year Sweet
सिर्फ 3 चीजों से फटाफट बन जाएगा दानेदार कलाकंद, नए साल पर मुंह मीठा करने के लिए देखें रेसिपी!

सिर्फ 3 चीजों से फटाफट बन जाएगा दानेदार कलाकंद, नए साल पर मुंह मीठा करने के लिए देखें रेसिपी!

संक्षेप:

नए साल के लिए अगर आपने अभी तक कोई मिठाई नहीं बनाई है, तो फटाफट से कलाकंद बना सकती हैं। इसे बनाने के लिए बस आपको 3 चीजों की जरूरत होगी और बहुत ही टेस्टी, दानेदार कलाकंद बनकर तैयार हो जाएगा।

Jan 01, 2026 11:05 am ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नए साल के दिन जब तक कुछ मीठे में ना हो, तब तक बात नहीं बनती। कहते हैं हर स्पेशल दिन की तरह अगर न्यू ईयर वाले दिन भी कुछ मीठा खा कर शुरुआत की जाए, तो पूरा साल अच्छा जाता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, वो अलग मामला है लेकिन नए साल पर मिठाई खाने की परंपरा तो चलती आ रही है। कई लोग घर में गाजर का हलवा बनाते हैं या कोई मिठाई बनाते हैं। अगर आपने अभी तक कोई मिठाई नहीं बनाई है, तो घर में फटाफट से कलाकंद बना सकती हैं। इसे बनाने के लिए बस आपको 3 चीजों की जरूरत होगी और बहुत ही टेस्टी, दानेदार कलाकंद बनकर तैयार हो जाएगा। श्रेया जैन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बड़ी ही कमाल की लास्ट मिनट रेसिपी शेयर की है, आइए जानते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सिर्फ 3 चीजों से बन जाएगा दानेदार कलाकंद

मुंह मीठा करने के लिए आप घर पर ही बाजार जैसा कलाकंद बना सकती हैं। इसके लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं - मिल्क पाउडर (2-3 चम्मच), कंडेंस्ड मिल्क (400 ग्राम), पनीर (400-500 ग्राम)। इसके अलावा फ्लेवर और खुशबू के लिए इलायची पाउडर (1 चम्मच) और गार्निशिंग के लिए पिस्ता। ये दोनों ही चीजें ऑप्शनल हैं, यानी आपकी मर्जी है तो डालें, वरना इनके बिना भी आपका कलाकंद बन जाएगा।

यहां देखें कलाकंद की सबसे सिंपल रेसिपी

घर पर ही टेस्टी, दानेदार कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मिल्क पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क डालकर मिक्स करें। इन्हें धीमी आंच पर लगभग दो मिनट के लिए चलाते हुए पका लें। अब पनीर एड करने की बारी है। इसके लिए पनीर को अपने हाथों से अच्छी तरह तोड़कर मैश कर लें, फिर इसे मिल्क पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क के मिक्सचर में एड करें। ध्यान रखें पनीर को जितना हो सके, उतने बारीक तरीके से मैश करना है। अब इस पूरे मिक्सचर को लगभग 4-5 मिनट के लिए कुक होने दें।

मिक्सचर अच्छे से कुक हो जाए, तो आप खुशबू और फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर भी मिला सकती हैं। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें और गैस बंद कर दें। अब एक बड़े कटोरे में थोड़ा सा घी लगाएं, बटर पेपर लगाएं और उसमें ये कलाकंद का मिक्सचर सेट होने के लिए डाल दें। चाहें तो ऊपर से थोड़े से कटे हुए पिस्ता भी एड कर दें। इस मिक्सचर को फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए सेट होने छोड़ दें, फिर कलाकंद की तरह काटें और सर्व करें।

ये भी पढ़ें:गाजर के हलवे के लिए 5 मिनट में बना लेंगी मावा, घंटों की मेहनत बचा देगी ये ट्रिक!
ये भी पढ़ें:मटर पनीर की ग्रेवी ऐसे बनाएंगी तो रेस्टोरेंट वाला स्वाद आएगा! शेफ ने बताई रेसिपी
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।