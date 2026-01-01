सिर्फ 3 चीजों से फटाफट बन जाएगा दानेदार कलाकंद, नए साल पर मुंह मीठा करने के लिए देखें रेसिपी!

संक्षेप: नए साल के लिए अगर आपने अभी तक कोई मिठाई नहीं बनाई है, तो फटाफट से कलाकंद बना सकती हैं। इसे बनाने के लिए बस आपको 3 चीजों की जरूरत होगी और बहुत ही टेस्टी, दानेदार कलाकंद बनकर तैयार हो जाएगा।

नए साल के दिन जब तक कुछ मीठे में ना हो, तब तक बात नहीं बनती। कहते हैं हर स्पेशल दिन की तरह अगर न्यू ईयर वाले दिन भी कुछ मीठा खा कर शुरुआत की जाए, तो पूरा साल अच्छा जाता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, वो अलग मामला है लेकिन नए साल पर मिठाई खाने की परंपरा तो चलती आ रही है। कई लोग घर में गाजर का हलवा बनाते हैं या कोई मिठाई बनाते हैं। अगर आपने अभी तक कोई मिठाई नहीं बनाई है, तो घर में फटाफट से कलाकंद बना सकती हैं। इसे बनाने के लिए बस आपको 3 चीजों की जरूरत होगी और बहुत ही टेस्टी, दानेदार कलाकंद बनकर तैयार हो जाएगा। श्रेया जैन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बड़ी ही कमाल की लास्ट मिनट रेसिपी शेयर की है, आइए जानते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सिर्फ 3 चीजों से बन जाएगा दानेदार कलाकंद मुंह मीठा करने के लिए आप घर पर ही बाजार जैसा कलाकंद बना सकती हैं। इसके लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं - मिल्क पाउडर (2-3 चम्मच), कंडेंस्ड मिल्क (400 ग्राम), पनीर (400-500 ग्राम)। इसके अलावा फ्लेवर और खुशबू के लिए इलायची पाउडर (1 चम्मच) और गार्निशिंग के लिए पिस्ता। ये दोनों ही चीजें ऑप्शनल हैं, यानी आपकी मर्जी है तो डालें, वरना इनके बिना भी आपका कलाकंद बन जाएगा।

यहां देखें कलाकंद की सबसे सिंपल रेसिपी घर पर ही टेस्टी, दानेदार कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मिल्क पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क डालकर मिक्स करें। इन्हें धीमी आंच पर लगभग दो मिनट के लिए चलाते हुए पका लें। अब पनीर एड करने की बारी है। इसके लिए पनीर को अपने हाथों से अच्छी तरह तोड़कर मैश कर लें, फिर इसे मिल्क पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क के मिक्सचर में एड करें। ध्यान रखें पनीर को जितना हो सके, उतने बारीक तरीके से मैश करना है। अब इस पूरे मिक्सचर को लगभग 4-5 मिनट के लिए कुक होने दें।