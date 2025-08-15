जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को लगाएं दालचीनी के हलवे का भोग, नोट करें टेस्टी रेसिपी krishna Janmashtami 2025 know how to make cinnamon halwa recipe for laddu gopal bhog prasad to please lord krishna, रेसिपी - Hindustan
जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को लगाएं दालचीनी के हलवे का भोग, नोट करें टेस्टी रेसिपी

Cinnamon Halwa Recipe : दालचीनी का हलवा ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी और हेल्दी होता है बल्कि जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे तैयार किया जाता है कान्हा के लिए टेस्टी भोग दालचीनी का हलवा।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 01:33 PM
Janmashtami 2025 Recipe : हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए कृष्ण जन्माष्टमी 2025 का उत्सव बेहद खास होता है। इस साल यह पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। कृष्ण भक्तों ने जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय भोग बनाने की तैयारियां भी शुरू कर दी होगी। हर साल जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को माखन-मिश्री, पेड़े का भोग तो सब लगाते हैं। लेकिन आप अगर इस जन्माष्टमी कुछ अलग और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो झटपट बनाकर तैयार कर लें टेस्टी और खुशबूदार दालचीनी का हलवा। दालचीनी का हलवा ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी और हेल्दी होता है बल्कि जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे तैयार किया जाता है कान्हा के लिए टेस्टी भोग दालचीनी का हलवा।

दालचीनी का हलवा बनाने के लिए सामग्री

-120 ग्राम सेब

-100 ग्राम दालचीनी

-50 ग्राम मावा

-5 ग्राम दालचीनी पाउडर

-3 ग्राम लौंग पाउडर

-2 ग्राम इलायची पाउडर

-10 ग्राम किशमिश

-100 ग्राम घी

दालचीनी का हलवा बनाने का तरीका

दालचीनी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में घी गर्म करके उसमें किशमिश भूनकर अलग रख लें। इसके बाद इसी पैन में सेब, दालचीनी, लौंग और इलायची पाउडर डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए सभी चीजों को अच्छी तरह पकाएं। अब पैन में चीनी और कद्दूकस किया हुआ खोया डालकर धीमी आंच पर तब तक भूनें, जब तक यह सेब के मिश्रण में अच्छी तरह मिलकर पक ना जाए। अब एक प्लेट में घी लगाकर उसमें पका हुआ दालचीनी हलवा डालकर कान्हा को भोग लगाएं। मेहमानों को सर्व करने से पहले दालचीनी हलवा के साथ आइसक्रीम भी रखें। आइसक्रीम हलवे का स्वाद और बढ़ा देगी।

