एक भोग को लगाने से ही कन्हैया हो जाएंगे प्रसन्न, जान लें मेवे की पंजीरी बनाने की रेसिपी

krishna janmashtami Bhog:  कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कन्हैया के जन्मोत्सव की झांकी सजाने के साथ ही उनके भोग की तैयारियां भी करनी होती है। लेकिन समय कम है और ढेर सारे भोग नहीं बन पा रहे तो पंचामृत के साथ बना लें मेवे की पंजीरी। जिसके भोग से भगवान हो जाएंगे प्रसन्न।

कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां तो खूब होती है। लेकिन जिन महिलाओं के पास समय की कमी रहती है। वो भगवान के लि 56 भोग नहीं बना पातीं। ऐसे में आसान और लड्डू गोपाल को प्रिय भोग बनाने की कोशिश करें। मेवे से बनी पंजीरी का भोग ना केवल कृष्ण कन्हैया को प्रसन्न करेगा। बल्कि ये प्रसाद घर के हर सदस्य भी आसानी से खा लेंगे। तो बस कम समय में फटाफट बन जाने वाली इस आसान सी मेवे की पंजीरी को बनाने का तरीका नोट कर लें। सबसे खास बात कि अगर आप चाहें तो इसे पाग का रूप भी दे सकती हैं। तो बस दे ना करें और एक ही मिश्रण से पंजीरी और पाग दोनों बनाने का तरीका नोट कर लें।

मेवे की पंजीरी बनाने की सामग्री

सवा कटोरी चीनी या बूरा

आधा कटोरी खरबूजे की गिरी या मगज

एक कटोरी मखाना

दो कटोरी कद्दूकस किया हुआ नारियल

एक चौथाई कटोरी तला हुआ साबुदाना

3 से 4 चम्मच देसी घी

एक चौथाई कटोरी पानी

मेवे की पंजीरी बनाने की विधि

-सबसे पहले सारे मेवे को भूनने की तैयारी करें। इसके लिए किसी साफ कड़ाही को गैस पर चढ़ाएं और गर्म करें।

-कड़ाही के गर्म होने पर उसमे सूखे नारियल या ताजे नारियल का कद्दूकस किया हुआ बुरादा डालकर भूनें। इसे धीमी आंच पर भूने जब तक कि ये हल्का सा गोल्डन कलर का ना हो जाए और सोंधी खुशबू ना आने लगे। एक बार अच्छी तरह से भुन जाए तो गैस की फ्लेम को बंद कर दें।

-अब दो चम्मच देसी घी डालकर मखाने को क्रिस्पी होने तक भून लें।

-मखाने को प्लेट में निकालने के बाद भीगे हुए साबुदाने को घी में डालकर रोस्ट करें। जिससे वो भी क्रिस्पी हो जाएं। ध्यान रहे कि साबुदाने में नमक का इस्तेमाल ना करें।

-गर्म कड़ाही में खरबूजे की गिरी और काजू-बादाम को डालकर हल्का सा रोस्ट कर लें। जिससे पीसना आसान हो जाए।

-मिक्सी में सबसे पहले चीनी को पीसकर अलग कर लें।

-अब बारी-बारी से सारे नट्स और ड्राई फ्रूट्स को पीस लें।

-साबुदाने को पीसने के बाद उसमे नारियल का बुरादा पीसें। साथ ही मखाने को पीसकर उसमे मगज और काजू-बादाम को पीस कर दरदरा बना लें।

-जरूरी नहीं कि सारी चीजें बिल्कुल पाउडर जैसी बन जाएं। हल्के दरदरे मेवे भी टेस्टी लगेंगे।

-बस इन सारी चीजों को किसी बड़े बर्तन में निकालें और उसमे पिसी हुई चीनी और पिसी इलायची को मिला दें। हाथों से अच्छी तरह मिक्स करें और तैयार है मेवे से बनी पंजीरी।

-सबसे आखिरी में ऊपर से थोड़े से मगज यानी खरबूजे की गिरी को डालकर सजा दें। जिससे ये दिखने में भी सुंदर लगे।

-कन्हैया को मेवे से बनी पंजीरी का भोग लगाएं और भगवान की कृपा पाएं।

Janmashtami Recipe Corner

