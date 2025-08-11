कृष्ण जन्माष्टमी के लिए घर में बनाएं पेड़े, यहां बताई रेसिपी से बनेंगे बिल्कुल मुलायम

इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार 16 अगस्त को मनाया जाएगा। इस पावन त्योहार पर अगर आप घर में कोई मिठाई बनाना चाहते हैं तो मथुरा के फेमस पेड़े तैयार करें। यहां हम पेड़े की ऐसी रेसिपी शेयर कर रहे हैं जिससे पेड़े बिल्कुल मुलायम बनकर तैयार होंगे। ⁠

कृष्ण जन्माष्टमी भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। जिसे भारत समेत विदेशों में भी धूम-धाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों में भव्य सजावट होती है और हर तरफ भक्त श्रीकृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। इस खास मौके पर भक्त श्रीकृष्ण को भोग लगाने के लिए कई तरह की चीजों को तैयार करते हैं। माना जाता है कि भगवान कृष्ण को पेड़े बहुत पसंद थे और बहुत से लोग इस दिन घर पर लड्डू गोपाल के भोग के लिए पेड़े ही तैयार करते हैं। अगर आप भी मथुरा जैसे फेमस पेड़े घर पर बनाना चाहते हैं तो यहां बताई रेसिपी ट्राई करें। वैसे तो पेड़े बनाने के लिए मावा की जरूरत होती है लेकिन यहां बताई रेसिपी से आप मिल्क पाउडर की मदद से पेड़े तैयार कर सकते हैं। देखिए, पेड़े बनाने की गजब रेसिपी-

पेड़े बनाने के लिए आपको चाहिए -1 कप मिल्क पाउडर

-आध कप दूध

-1/4 कप पिसी हुई चीनी

-1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

-1 बड़ा चम्मच घी