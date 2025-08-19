श्री कृष्ण की छठी पर लगाया जाता है कढ़ी-चावल का भोग, नोट करें कान्हा जी के प्रसाद की स्पेशल रेसिपी
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के छह दिन बाद कान्हा के भक्त बेहद उत्साह के साथ उनकी छठी (Krishna Chhathi 2025) का पर्व भी मनाते हैं। बता दें, इस साल यशोदा मां के लाल लड्डू गोपाल की छठी 21 अगस्त को मनाई जाएगी। यह दिन खासतौर पर भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए होता है। इस दिन कई पारंपरिक और टेस्टी पकवान श्री कृष्ण के प्रसाद के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन इस दिन भगवान कृष्ण को खासतौर पर कढ़ी-चावल का भोग (Krishna Chhathi Bhog) जरूर लगाया जाता है। अगर आप भी कान्हा के छठी भोग के लिए बिना लहसुन-प्याज वाली टेस्टी कढ़ी बनाने का तरीका ढूंढ रहे हैं तो फॉलो करें ये रेसिपी।
कृष्ण छठी पर कढ़ी बनाने के लिए सामग्री
कढ़ी बनाने के लिए
-1 कप दही
-1/2 कप बेसन
-1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
-1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
-1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर
-एक चुटकी हींग
-नमक स्वादानुसार
-2 कप पानी
कढ़ी में तड़का लगाने के लिए
-2 बड़े चम्मच तेल
-1/2 छोटा चम्मच जीरा
-एक चुटकी हींग
-2-3 सूखे लाल मिर्च
-7 कढ़ी पत्ता
कढ़ी के पकौड़ों के लिए
-1/2 कप बेसन
-1/4 छोटा चम्मच अजवाइन
-नमक स्वादानुसार
-पानी आवश्यकतानुसार
कृष्ण छठी पर कढ़ी बनाने का तरीका
छठी के प्रसाद के लिए कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले बेसन में अजवाइन, नमक और थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार कर लें। इसके बाद इस बैटर से छोटे-छोटे पकौड़े बनाकर गर्म तेल में सुनहरा होने तक फ्राई करें। अब एक बर्तन में दही, बेसन, हल्दी, धनिया, जीरा, हींग, नमक और धीरे-धीरे पानी डालते हुए गाढ़ा घोल तैयार कर लें। अब इस घोल को गैस पर मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं, जब तक यह पककर गाढ़ी न हो जाए। इसके बाद कढ़ी में तड़का लगाने के लिए एक पैन में तेल गरम करके उसमें जीरा, हींग, सूखी लाल मिर्च और कढ़ी पत्ता डालकर तड़का लगाएं। इसके बाद तड़के को कढ़ी में डाल दें। इसके बाद कढ़ी में पकौड़े डालकर गैस बंद कर दें। कान्हा को भोग लगाने के लिए कढ़ी बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे धनिया पत्ती से गार्निश भी कर सकते हैं।
