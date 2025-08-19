श्री कृष्ण की छठी पर लगाया जाता है कढ़ी-चावल का भोग, नोट करें कान्हा जी के प्रसाद की स्पेशल रेसिपी

Punjabi Kadhi Recipe For Kanha Chatti : इस दिन भगवान कृष्ण को खासतौर पर कढ़ी-चावल का भोग (Krishna Chhathi Bhog) जरूर लगाया जाता है। अगर आप भी कान्हा के छठी भोग के लिए बिना लहसुन-प्याज वाली टेस्टी कढ़ी बनाने का तरीका ढूंढ रहे हैं तो फॉलो करें ये रेसिपी।

Tue, 19 Aug 2025 10:56 AM

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के छह दिन बाद कान्हा के भक्त बेहद उत्साह के साथ उनकी छठी (Krishna Chhathi 2025) का पर्व भी मनाते हैं। बता दें, इस साल यशोदा मां के लाल लड्डू गोपाल की छठी 21 अगस्त को मनाई जाएगी। यह दिन खासतौर पर भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए होता है। इस दिन कई पारंपरिक और टेस्टी पकवान श्री कृष्ण के प्रसाद के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन इस दिन भगवान कृष्ण को खासतौर पर कढ़ी-चावल का भोग (Krishna Chhathi Bhog) जरूर लगाया जाता है। अगर आप भी कान्हा के छठी भोग के लिए बिना लहसुन-प्याज वाली टेस्टी कढ़ी बनाने का तरीका ढूंढ रहे हैं तो फॉलो करें ये रेसिपी।

कृष्ण छठी पर कढ़ी बनाने के लिए सामग्री कढ़ी बनाने के लिए -1 कप दही

-1/2 कप बेसन

-1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

-1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर

-एक चुटकी हींग

-नमक स्वादानुसार

-2 कप पानी

कढ़ी में तड़का लगाने के लिए -2 बड़े चम्मच तेल

-1/2 छोटा चम्मच जीरा

-एक चुटकी हींग

-2-3 सूखे लाल मिर्च

-7 कढ़ी पत्ता

कढ़ी के पकौड़ों के लिए -1/2 कप बेसन

-1/4 छोटा चम्मच अजवाइन

-नमक स्वादानुसार

-पानी आवश्यकतानुसार