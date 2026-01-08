गाजर-चुकंदर खाना बोरिंग लगता है तो बनाएं कोरियन स्टाइल सलाद, नोट कर लें रेसिपी

गाजर और चुकंदर के हेल्थ बेनिफिट्स तो सभी जानते हैं। लेकिन इन दोनों को खाना अक्सर लोगों को बेस्वाद और बोरिंग लगता है। सिंपल सलाद खाने से बच्चे क्या बड़े भी दूर भागते हैं। ऐसे में हेल्दी ईटिंग कैसे होगी? जबकि सलाद को मील में शामिल करना जरूरी है। कार्ब्स और प्रोटीन के पहले सलाद में मिलने वाले फाइबर को खाने से ब्लड शुगर को मेंटेन करने में मदद मिलती है। तो अगर आप भी अपनी और फैमिली की डाइट में गाजर-चुकंदर को सलाद की तरह शामिल करना चाहती हैं तो बना लें कनाडियन शेफ का बताया ये कोरियन स्टाइल गाजर-चुकंदर का सलाद। नोट कर लें रेसिपी।