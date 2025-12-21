नॉनवेज लवर्स की पहली पसंद; सर्दियों वाला स्पाइसी चिकन मसाला, देखते ही मुंह में आ जाए पानी
Chicken Masala Recipe : नॉनवेज के दीवानों के लिए सर्दी का असली मजा इसी लजीज और चटपटे चिकन मसाला रेसिपी के जायके में है।जिसका हर निवाला आपको सीधे पुराने दिल्ली के ढाबों की याद दिला देगा।
सर्दियों की कड़कड़ाती शाम और बाहर गिरता पारा... ऐसे में खाने की मेज पर रखी धुंआ उगलती चिकन मसाले की कड़ाही...भूख को दोगुना करने के लिए काफी होती है। नॉनवेज के शौकीनों के लिए सर्दी सिर्फ एक मौसम नहीं, बल्कि जायके का जश्न भी है। गर्मा-गरम कढ़ाही में अदरक, लहसुन और खड़े मसालों के तड़के के साथ पकाए गए चिकन मसाला की खुशबू और रंगत देखते ही आपकी भूख जाग उठेगी और हर निवाला रूह को सुकून देगा। तो चलिए, आज रसोई में तैयार करते हैं वह 'उंगलियां चाटने वाली' चिकन मसाला रेसिपी, जिसका हर निवाला आपको सीधे पुराने दिल्ली के ढाबों की याद दिलाएगा।
चिकन मसाला रेसिपी बनाने के लिए सामग्री
चिकन मैरीनेट करने के लिए
-1 किलो चिकन
-1 छोटा चम्मच नमक
-1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर
-½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
-1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
-1 बड़ा चम्मच नींबू का रस
चिकन मसाला बनाने के लिए
-2 बड़े चम्मच साबुत धनिया के बीज
-4-5 लौंग
-8-10 काली मिर्च
-1 इंच लंबा दालचीनी का टुकड़ा
-3-4 हरी इलायची
-1 छोटा चम्मच जीरा
-1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी
चिकन करी बनाने के लिए
-5 बड़े चम्मच सरसों का तेल
-2-3 साबुत सूखी लाल मिर्च
-1 कप कटी हुई लाल प्याज
-1 कप ताजे टमाटर की प्यूरी
-2-3 हरी मिर्च (बीच से कटी हुई)
-2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर
-½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
-1 छोटा चम्मच नमक
-½ कप सादा दही
-2 बड़े चम्मच कटा हुआ हरा धनिया
चिकन मसाला बनाने का तरीका
चिकन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को मैरीनेट करें। इसके लिए चिकन को पानी से धोकर एक बड़े मिक्सिंग बाउल में डालकर उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और नींबू का रस डालकर उंगलियों से अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद बाउल को ढक्कन से ढककर एक तरफ रख दें। अब चिकन का मसाला तैयार करें। इसके लिए एक पैन में धनिया, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, हरी इलायची, जीरा और कसूरी मेथी डालकर धीमी आंच पर खुशबू आने और हल्का भूरा होने तक भूनें। अब पैन को आंच से उतारकर 5 मिनट तक ठंडा होने दें।
अब इन सभी चीजों को मिक्सी में डालकर बारीक पाउडर बनाकर एक तरफ रख दें। अब चिकन की करी बनाने के लिए एक चौड़े बड़े पैन में मीडियम-हाई फ्लेम पर 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम करके उसमें मसालेदार चिकन को पैन में डालकर 10 मिनट तक हल्का भूरा होने तक पकाएं। पकाते समय बीच-बीच में पलटते रहें। इसके बाद चिकन के टुकड़ों को एक प्लेट में निकाल कर अलग रख दें। अब इसी पैन में बचा हुआ 2 बड़े चम्मच तेल मीडियम-हाई प्लेम पर गरम करें। तेल गरम होने पर, सूखी लाल मिर्च और प्याज डालकर करीब 10 मिनट तक प्याज के सुनहरा भूरा होने तक पकाएं। प्याज को पकाते समय उसे बीच-बीच में लगातार चलाते रहें। अब पैन में टमाटर और हरी मिर्च डालकर 5 मिनट तक और पकाएं।
इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और पहले से तैयार किया हुआ मसाला मिश्रण डालकर 5 मिनट तक पकाएं जब तक कि तेल पैन के किनारों से अलग होने लगे। अब पैन में दही डालकर 5 मिनट तक और पकाएं। अब चिकन के टुकड़ों को वापस पैन में डालकर अच्छी तरह मिलाकर आंच धीमी करके पैन का ढक्कन लगाकर 30 मिनट तक चिकन के अच्छी तरह पकने तक पकाएं। चिकन को पकाते समय उसे बीच-बीच में चलाते रहें। तय समय बाद चिकन में नमक चेक कर लें और जरूरत पड़ने पर स्वाद के अनुसार और डाल लें। अगर आपको चिकन की पतली ग्रेवी पसंद है तो थोड़ा पानी डालें और 2-3 मिनट तक और पकाएं। आखिर में चिकन को धनिया पत्ती से सजाकर गरमागरम परोसें।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
