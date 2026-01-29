सर्दियों में बनाएं लहसुन के पत्तों की चटखारेदार चटनी, बेहद अलग और टेस्टी है रेसिपी

संक्षेप: Lehsun Ke Patte Ki Chutney Recipe : सर्दियों की गुनगुनी धूप में खाने की थाली में रखी लहसुन के पत्तों की चटनी सिर्फ एक साइड डिश नहीं है, बल्कि सर्दियों का वह अहसास है जो अपनी तीखी खुशबू और सोंधेपन से सादे खाने में भी जान फूंक देता है।

Lahsun Ke Patte Ki Chutney: भारतीय भोजन की यह विशेषता है कि मौसम के अनुसार इसका स्वाद और रंगत तुरंत बदल जाती है। गर्मियों में अगर आम और धनिया-पुदीना जैसी चटनी पसंद की जाती है तो यही स्वाद सर्दियों में बदलकर लहसुन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लहसुन के पत्तों की चटनी ना सिर्फ स्वाद में बेहद शानदार होती है बल्कि सेहत को भी कई गजब के फायदे देती है। सर्दियों की गुनगुनी धूप में खाने की थाली में रखी लहसुन के पत्तों की चटनी सिर्फ एक साइड डिश नहीं है, बल्कि सर्दियों का वह अहसास है जो अपनी तीखी खुशबू और सोंधेपन से सादे खाने में भी जान फूंक देता है। तो अगर आपने अभी तक अपनी रसोई में लहसुन के पत्तों की चटनी ट्राई नहीं की है तो ये यूनिक टेस्टी रेसिपी आपकी मदद करने वाली है। आइए जानते हैं कैसे बनाई जाती है टेस्टी और हेल्दी लहसुन के पत्तों की चटनी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

लहसुन के पत्ते की तीखी और स्वादिष्ट चटनी बनाने के लिए सामग्री -1 कप लहसुन के पत्ते

-2-3 हरी मिर्च

-2-3 लहसुन की कलियां

-1 चम्मच नींबू का रस

-नमक स्वादानुसार

-2 चम्मच सरसों का तेल

-आधा चम्मच जीरा

लहसुन के पत्ते की चटनी बनाने का तरीका लहसुन के पत्ते की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले लहसुन के पत्तों को अच्छी तरह धोकर उसके बड़े डंठल निकाल दें। इसके बाद मिक्सी में धोए हुए लहसुन के पत्ते डालें। पत्तों के साथ मिक्सी में हरी मिर्च, लहसुन की कलियां, स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा पानी डालकर सभी सामग्री को पीसकर उसकी चटनी बना लें। अगर आप मोटी चटनी पसंद करते हैं, तो लहसुन के पत्तों को पीसते समय मिक्सी में पानी कम डालें। अब चटनी में नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिला लें।

चटनी के लिए तड़का- चटनी के लिए तड़का तैयार करने के लिए एक छोटे पैन में सरसों का तेल गर्म करें। तेल गर्म होने पर पैन में जीरा डालकर हल्का भूनें। अब इस तैयार तड़के को चटनी पर डालकर अच्छी तरह मिला लें। आपकी टेस्टी लहसुन के पत्तों की स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार है। आप इस चटनी को रोटी या चावल के साथ परोस सकते हैं।

लहसुन की चटनी का स्वाद बढ़ाएंगे ये टिप्स सिलबट्टा- अगर मुमकिन हो तो चटनी को पीसने के लिए मिक्सी की जगह सिलबट्टे का यूज करें। इस टिप को फॉलो करने से चटनी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है।