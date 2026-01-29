Hindustan Hindi News
सर्दियों में बनाएं लहसुन के पत्तों की चटखारेदार चटनी, बेहद अलग और टेस्टी है रेसिपी

संक्षेप:

Lehsun Ke Patte Ki Chutney Recipe : सर्दियों की गुनगुनी धूप में खाने की थाली में रखी लहसुन के पत्तों की चटनी सिर्फ एक साइड डिश नहीं है, बल्कि सर्दियों का वह अहसास है जो अपनी तीखी खुशबू और सोंधेपन से सादे खाने में भी जान फूंक देता है।

Jan 29, 2026 02:16 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Lahsun Ke Patte Ki Chutney: भारतीय भोजन की यह विशेषता है कि मौसम के अनुसार इसका स्वाद और रंगत तुरंत बदल जाती है। गर्मियों में अगर आम और धनिया-पुदीना जैसी चटनी पसंद की जाती है तो यही स्वाद सर्दियों में बदलकर लहसुन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लहसुन के पत्तों की चटनी ना सिर्फ स्वाद में बेहद शानदार होती है बल्कि सेहत को भी कई गजब के फायदे देती है। सर्दियों की गुनगुनी धूप में खाने की थाली में रखी लहसुन के पत्तों की चटनी सिर्फ एक साइड डिश नहीं है, बल्कि सर्दियों का वह अहसास है जो अपनी तीखी खुशबू और सोंधेपन से सादे खाने में भी जान फूंक देता है। तो अगर आपने अभी तक अपनी रसोई में लहसुन के पत्तों की चटनी ट्राई नहीं की है तो ये यूनिक टेस्टी रेसिपी आपकी मदद करने वाली है। आइए जानते हैं कैसे बनाई जाती है टेस्टी और हेल्दी लहसुन के पत्तों की चटनी।

लहसुन के पत्ते की तीखी और स्वादिष्ट चटनी बनाने के लिए सामग्री

-1 कप लहसुन के पत्ते

-2-3 हरी मिर्च

-2-3 लहसुन की कलियां

-1 चम्मच नींबू का रस

-नमक स्वादानुसार

-2 चम्मच सरसों का तेल

-आधा चम्मच जीरा

लहसुन के पत्ते की चटनी बनाने का तरीका

लहसुन के पत्ते की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले लहसुन के पत्तों को अच्छी तरह धोकर उसके बड़े डंठल निकाल दें। इसके बाद मिक्सी में धोए हुए लहसुन के पत्ते डालें। पत्तों के साथ मिक्सी में हरी मिर्च, लहसुन की कलियां, स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा पानी डालकर सभी सामग्री को पीसकर उसकी चटनी बना लें। अगर आप मोटी चटनी पसंद करते हैं, तो लहसुन के पत्तों को पीसते समय मिक्सी में पानी कम डालें। अब चटनी में नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिला लें।

चटनी के लिए तड़का- चटनी के लिए तड़का तैयार करने के लिए एक छोटे पैन में सरसों का तेल गर्म करें। तेल गर्म होने पर पैन में जीरा डालकर हल्का भूनें। अब इस तैयार तड़के को चटनी पर डालकर अच्छी तरह मिला लें। आपकी टेस्टी लहसुन के पत्तों की स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार है। आप इस चटनी को रोटी या चावल के साथ परोस सकते हैं।

लहसुन की चटनी का स्वाद बढ़ाएंगे ये टिप्स

सिलबट्टा- अगर मुमकिन हो तो चटनी को पीसने के लिए मिक्सी की जगह सिलबट्टे का यूज करें। इस टिप को फॉलो करने से चटनी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है।

टमाटर ट्विस्ट- आप इसमें एक भुना हुआ टमाटर भी डाल सकते हैं, जिससे चटनी थोड़ी ज्यादा मात्रा में और कम तीखी बनेगी।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
