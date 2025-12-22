सर्दियों में स्वाद के साथ सेहत का भी रखेगा ख्याल गरमा गरम मूंग दाल हलवा, नोट करें दानेदार रेसिपी
Moong Dal Halwa Recipe : मूंग दाल हलवा सिर्फ एक ट्रेडिशनल भारतीय मिठाई नहीं है, बल्कि हर भारतीय का वो सुकून है, जो मुंह में जाते ही सीधा रूह तक पहुंचता है। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं घर बैठे कैसे बनाया हलवाई स्टाइल दाने दार शाही डेजर्ट मूंग दाल हलवा।
सर्दियों की गुनगुनी धूप और ठिठुरती शाम का मजा उस समय डबल हो जाता है, जब हाथ में गरमा-गरम मूंग दाल के हलवे की कटोरी रखी हो। मूंग दाल हलवा सिर्फ एक ट्रेडिशनल भारतीय मिठाई नहीं है, बल्कि हर भारतीय का वो सुकून है, जो मुंह में जाते ही सीधा रूह तक पहुंचता है। घी में भुनी हुई मूंग दाल की सोंधी खुशबू और इलायची का जायका ना सिर्फ स्वाद का ख्याल रखता है बल्कि इसमें छिपा प्रोटीन और घी, कड़ाके की ठंड में शरीर में गर्माहट बनाए रखते हुए शक्ति भी देती है। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं घर बैठे कैसे बनाया हलवाई स्टाइल दाने दार शाही डेजर्ट मूंग दाल हलवा।
मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए सामग्री
-1 कप पीली मूंग दाल
-½ से ¾ कप घी
-1 कप (गर्म किया हुआ) दूध
-1 कप चीनी
-1 कप पानी (चाशनी के लिए)
-½ छोटा चम्मच इलायची पाउडर
-एक चुटकी केसर के धागे (दूध में घोलकर रखे हुए)
-2-3 बड़े चम्मच कटे हुए मेवे गार्निशिंग के लिए
मूंग दाल का हलवा बनाने का तरीका
मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को अच्छी तरह धोकर 5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें। इसके बाद दाल का पानी निकालकर उसे मिक्सी में दरदरा पीस लें। अब एक मोटे तले की कढ़ाई या नॉन-स्टिक पैन में घी गरम करके उसमें पिसी हुई दाल डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें। यादरें दाल को सुनहरा और खुशबूदार होने तक भूनें। इसमें लगभग 30 मिनट का समय लग सकता है। जब दाल अच्छी तरह भुन जाए और घी अलग होने लगे, तो इसमें गर्म दूध डालकर लगातार चलाएं ताकि दूध में गांठ न रहे। दूध सूखने पर चीनी और पानी की चाशनी डालकर अच्छी तरह मिलाते हुए धीमी आंच पर तब तक पकाएं, जब तक हलवा गाढ़ा होकर घी ना छोड़ने लगे। आखिर में इलायची पाउडर, केसर और कुछ मेवे डालकर हलवे को गार्निश करें। आपका टेस्टी दानेदार हलवाई स्टाइल गरमा-गर्म मूंग दाल हलवा बनकर तैयार है।
