सर्दियों में स्वाद के साथ सेहत का भी रखेगा ख्याल गरमा गरम मूंग दाल हलवा, नोट करें दानेदार रेसिपी

सर्दियों में स्वाद के साथ सेहत का भी रखेगा ख्याल गरमा गरम मूंग दाल हलवा, नोट करें दानेदार रेसिपी

संक्षेप:

Moong Dal Halwa Recipe : मूंग दाल हलवा सिर्फ एक ट्रेडिशनल भारतीय मिठाई नहीं है, बल्कि हर भारतीय का वो सुकून है, जो मुंह में जाते ही सीधा रूह तक पहुंचता है। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं घर बैठे कैसे बनाया हलवाई स्टाइल दाने दार शाही डेजर्ट मूंग दाल हलवा।

Dec 22, 2025 06:48 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों की गुनगुनी धूप और ठिठुरती शाम का मजा उस समय डबल हो जाता है, जब हाथ में गरमा-गरम मूंग दाल के हलवे की कटोरी रखी हो। मूंग दाल हलवा सिर्फ एक ट्रेडिशनल भारतीय मिठाई नहीं है, बल्कि हर भारतीय का वो सुकून है, जो मुंह में जाते ही सीधा रूह तक पहुंचता है। घी में भुनी हुई मूंग दाल की सोंधी खुशबू और इलायची का जायका ना सिर्फ स्वाद का ख्याल रखता है बल्कि इसमें छिपा प्रोटीन और घी, कड़ाके की ठंड में शरीर में गर्माहट बनाए रखते हुए शक्ति भी देती है। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं घर बैठे कैसे बनाया हलवाई स्टाइल दाने दार शाही डेजर्ट मूंग दाल हलवा।

मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए सामग्री

-1 कप पीली मूंग दाल

-½ से ¾ कप घी

-1 कप (गर्म किया हुआ) दूध

-1 कप चीनी

-1 कप पानी (चाशनी के लिए)

-½ छोटा चम्मच इलायची पाउडर

-एक चुटकी केसर के धागे (दूध में घोलकर रखे हुए)

-2-3 बड़े चम्मच कटे हुए मेवे गार्निशिंग के लिए

मूंग दाल का हलवा बनाने का तरीका

मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को अच्छी तरह धोकर 5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें। इसके बाद दाल का पानी निकालकर उसे मिक्सी में दरदरा पीस लें। अब एक मोटे तले की कढ़ाई या नॉन-स्टिक पैन में घी गरम करके उसमें पिसी हुई दाल डालकर धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें। यादरें दाल को सुनहरा और खुशबूदार होने तक भूनें। इसमें लगभग 30 मिनट का समय लग सकता है। जब दाल अच्छी तरह भुन जाए और घी अलग होने लगे, तो इसमें गर्म दूध डालकर लगातार चलाएं ताकि दूध में गांठ न रहे। दूध सूखने पर चीनी और पानी की चाशनी डालकर अच्छी तरह मिलाते हुए धीमी आंच पर तब तक पकाएं, जब तक हलवा गाढ़ा होकर घी ना छोड़ने लगे। आखिर में इलायची पाउडर, केसर और कुछ मेवे डालकर हलवे को गार्निश करें। आपका टेस्टी दानेदार हलवाई स्टाइल गरमा-गर्म मूंग दाल हलवा बनकर तैयार है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
