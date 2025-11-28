सर्दियों को जायकेदार बना देंगे आलू-मूली के पराठे, दादी-नानी की याद दिला देगी रेसिपी
Aloo Mooli Paratha Recipe : अगर आप किसी वजह से दादी-नानी के हाथों के पराठे का स्वाद मिस कर रहे हैं तो इस रेसिपी से ट्राई करें विंटर स्पेशल आलू-मूली के पराठे। ये पराठे ना सिर्फ खाने में टेस्टी है बल्कि बनाने में भी बेहद आसान हैं।
Aloo Mooli Paratha Recipe : सर्दियों का मौसम शुरू होते ही रसोई से कई तरह की दाल और सब्जियों के पराठे की खुशबू घर को महकाने लगती है। ये पराठे ना सिर्फ आपके स्वाद बल्कि आपकी सेहत को भी खास ख्याल रखते हैं। अगर इस मौसम में आप दादी-नानी के हाथों वाले स्वादिष्ट पराठों के स्वाद को मिस कर रहे हैं तो ये आलू-मूली के पराठों की रेसिपी आपको बेहद पसंद आने वाली है। यह रेसिपी खाने में जितनी टेस्टी है इसे बनाना उतना ही आसान है। आप इसे नाश्ते में बनाने के साथ सुबह बच्चों के स्कूल लंच में भी पैक करके दे सकते हैं। आलू-मूली के पराठों का स्वाद इनके साथ परोसी गई दही और हरी चटनी बढ़ा देते हैं। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाएं जाते हैं आलू-मूली के पराठे।
आलू-मूली पराठा बनाने के लिए सामग्री
-2 कप आटा
-1 मूली
-2 उबले हुए आलू
-नमक स्वाद अनुसार
-पानी जरूरत अनुसार
-घी जरूरत के अनुसार
-1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च
-आधा चम्मच धनिया पाउडर
-1 प्याज
-आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
-आधा चम्मच अमचूर पाउडर
-2 चम्मच बारीक कटी हुई धनिया पत्ती
-आधा छोटा चम्मच अजवाइन
आलू- मूली का पराठा बनाने का तरीका
आलू- मूली का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बर्तन में आटा लेकर उसमें थोड़ा सा नमक और 2 चम्मच घी डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद पानी की मदद से आटा गूंथकर ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दें। इसके बाद एक मूली को अच्छी तरह धोकर उसके छिलके उतारकर कद्दूकस कर लें। कद्दूकस की हुई मूली को दोनों हाथों से दबाकर उसका सारा पानी निचोड़कर एक बर्तन में डाल दें। मूली के साथ उबले हुए कद्दूकस किए हुए आलू को भी मिला दें। इसके बाद बर्तन में धनिया पाउडर, बारीक कटा हुआ प्याज, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, हरी मिर्च, नमक, अमचूर पाउडर और धनिया पत्ती डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला दें। इसके बाद तवा गर्म करके उसमें आटे से छोटी लोई बनाकर गोल बले लें। जिसके बीच में एक चम्मच आलू-मूली का मिश्रण रखकर किनारों को जोड़ते हुए बंद कर दें। फिर हल्के हाथों से आटे को गोल बेल लें। अब इसे आप गर्म तवे पर डालकर पराठे को दोनों तरफ से घी लगाकर क्रिस्पी होने तक पकाएं। आपका टेस्टी आलू-मूली पराठा बनकर तैयार है। आप इसे दही, हरी चटनी के साथ गरमा-गरम सर्व कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।