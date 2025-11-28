सर्दियों को जायकेदार बना देंगे आलू-मूली के पराठे, दादी-नानी की याद दिला देगी रेसिपी

संक्षेप: Aloo Mooli Paratha Recipe : अगर आप किसी वजह से दादी-नानी के हाथों के पराठे का स्वाद मिस कर रहे हैं तो इस रेसिपी से ट्राई करें विंटर स्पेशल आलू-मूली के पराठे। ये पराठे ना सिर्फ खाने में टेस्टी है बल्कि बनाने में भी बेहद आसान हैं।

Aloo Mooli Paratha Recipe : सर्दियों का मौसम शुरू होते ही रसोई से कई तरह की दाल और सब्जियों के पराठे की खुशबू घर को महकाने लगती है। ये पराठे ना सिर्फ आपके स्वाद बल्कि आपकी सेहत को भी खास ख्याल रखते हैं। अगर इस मौसम में आप दादी-नानी के हाथों वाले स्वादिष्ट पराठों के स्वाद को मिस कर रहे हैं तो ये आलू-मूली के पराठों की रेसिपी आपको बेहद पसंद आने वाली है। यह रेसिपी खाने में जितनी टेस्टी है इसे बनाना उतना ही आसान है। आप इसे नाश्ते में बनाने के साथ सुबह बच्चों के स्कूल लंच में भी पैक करके दे सकते हैं। आलू-मूली के पराठों का स्वाद इनके साथ परोसी गई दही और हरी चटनी बढ़ा देते हैं। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाएं जाते हैं आलू-मूली के पराठे।

आलू-मूली पराठा बनाने के लिए सामग्री -2 कप आटा

-1 मूली

-2 उबले हुए आलू

-नमक स्वाद अनुसार

-पानी जरूरत अनुसार

-घी जरूरत के अनुसार

-1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

-आधा चम्मच धनिया पाउडर

-1 प्याज

-आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-आधा चम्मच अमचूर पाउडर

-2 चम्मच बारीक कटी हुई धनिया पत्ती

-आधा छोटा चम्मच अजवाइन