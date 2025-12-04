स्वाद और सेहत का कॉम्बो है गहत का पराठा, नोट करें ट्रेडिशनल पहाड़ी रेसिपी

संक्षेप: Gahat Paratha Recipe : उत्तराखंड के इस स्पेशल पराठे का नाम है गहत का पराठा। यह पराठा टेस्टी होने के साथ बेहद आसान तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है उत्तराखंड स्पेशल गहत का पराठा।

Gahat Paratha Recipe : सर्दियों में दाल और कई तरह की सब्जियों के पराठे की खुशबू से भारतीय रसोई महकती रहती है। आपने भी आलू, गोभी, मेथी जैसे कई पराठों का स्वाद लिया होगा। लेकिन आज आपके साथ एक ऐसे पराठे की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो ना सिर्फ खाने में बेहद टेस्टी है बल्कि सर्दियों में आपके शरीर की गर्माहट बनाए रखकर आपका ठंड से भी बचाव करता है। जी हैं, उत्तराखंड के इस स्पेशल पराठे का नाम है गहत का पराठा। यह पराठा टेस्टी होने के साथ बेहद आसान तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है उत्तराखंड स्पेशल गहत का पराठा।

गहत का पराठा बनाने के लिए सामग्री गहत की स्टफिंग तैयार करने के लिए -1 कप (रात भर भिगोई हुई) गहत की दाल (कुलथ)

-2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया

-2-3 बारीक कटी या पीसी हुई हरी मिर्च

-1 इंच लंबा कद्दूकस किया हुआ अदरक

-½ छोटा चम्मच जीरा

-1 चुटकी हींग

-¼ छोटा चम्मच गरम मसाला

-½ छोटा चम्मच आमचूर पाउडर

-नमक स्वादानुसार

-1-2 बड़े चम्मच (तड़के के लिए)तेल या घी

पराठे का आटा लगाने के लिए -2 कप गेहूं का आटा

-चुटकी भर नमक

-पानी जरूरत अनुसार

-पराठा सेंकने के लिए घी या तेल

गहत का पराठा बनाने का तरीका गहत का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले गहत की दाल तैयार करें। इसके लिए रात भर भिगोई हुई गहत की दाल को 4 सीटी आने तक प्रेशर कुक करें । ऐसा करते हुए इस बात का खास ख्याल रखें कि दाल को बहुत ज्यादा नरम नहीं करना है, दाल के दाने अलग-अलग रहने चाहिए। दाल को उबालने के बाद उसका अतिरिक्त पानी पूरी तरह निकालकर दाल को अच्छी तरह मैश कर लें या मिक्सी में हल्का दरदरा पीस लें।

इसके बाद पराठे की स्टफिंग तैयार करने के लिए एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी या तेल डालकर गर्म करें। अब इसमें हींग- जीरा डालकर चटकने दें। इसके बाद कटी हुई हरी मिर्च और अदरक डालकर 30 सेकेंड तक भूनें। अब कढ़ाई में मैश की हुई गहत की दाल डालकर मीडियम आंच पर 5 मिनट तक भूनें, ताकि दाल की सारी नमी सूख जाए। अब इसमें नमक, गरम मसाला, आमचूर पाउडर और बारीक कटा हरा धनिया डालकर अच्छे से मिलाएं। पराठे के लिए स्टफिंग तैयार है। इसे ठंडा होने के लिए रख दें।