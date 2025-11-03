Hindustan Hindi News
सर्दी-जुकाम से तुरंत छुटकारा दिलाता है बेसन का शीरा, नोट करें ये देसी पंजाबी रेसिपी

Mon, 3 Nov 2025 02:44 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Besan Sheera For Cough And Cold : बदलते मौसम का सबसे पहला असर छोटे बच्चों की सेहत पर पड़ता है। बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से वो सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं। अगर आपका बच्चा भी मौसम बदलते ही सर्दी-जुकाम से परेशान हो जाता है तो आप उसे दवाओं की जगह बेसन का शीरा बनाकर पिला सकते हैं। ये ट्रेडिशनल पंजाबी रेसिपी मौसम में बदलाव होते ही बच्चों की इम्यूनटी को बूस्ट करके उन्हें बीमार पड़ने से बचाती है। बेसन के शीरे की खासियत यह है कि यह ना सिर्फ स्वाद में बेहद टेस्टी होता है बल्कि सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या भी जल्दी ठीक कर देता है। तो आइए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी और हेल्दी बेसन का शीरा।

बेसन का शीरा बनाने के लिए सामग्री

-3 बड़े चम्मच बेसन

-1 बड़ा चम्मच देसी घी

-2 छोटी चम्मच चीनी/ गुड़

-डेढ़ कप दूध

-1 कुटी हुई इलायची

-1/4 छोटी चम्मच अजवाइन

-कटे हुए बादाम

-कुटी हुई काली मिर्च

-हरा धनिया

-1 चुटकी हल्दी

बेसन का शीरा बनाने का तरीका

देसी पंजाबी स्टाइल में बेसन का शीरा बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कड़ाही को गैस पर चढ़ाकर गर्म करना है। इसके बाद गर्म कड़ाही में घी डालकर उसमें बेसन को लो फ्लेम पर तब तक भूनें जब तक उसका रंग हल्का भूरा ना होने लगे। बेसन के अच्छी तरह भून जाने पर उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। इस समय बेसन में इलायची, गुड़,कटे हुए बादाम, कुटी हुई काली मिर्च, अजवाइन और हल्दी डालकर अच्छी तरह सभी चीजों को मिला दें। इसके बाद बेसन में दूध डालते हुए सभी चीजों को करछी से लगातार चलाते हुए मिलाएं, वरना बेसन में गांठें पड़ सकती हैं। याद रखें बेसन में पड़ी गाठें शीरे का स्वाद खराब कर सकती हैं। इसके बाद दूध को 5 मिनट तक अच्छी तरह उबाल लें। इसके बाद बेसन के शीरे में कटा हुआ ताजा हरा धनिया डाल दें। आपका टेस्टी गर्मागर्म बेसन का शीरा सर्व करने के लिए तैयार है। बेसन का शीरा पीने वाला व्यक्ति इसे पीकर खुली हवा में ना निकले। ऐसा करने से उसका असर कम हो सकता है। बेसन का शीरा पीने के बाद सीदा जाकर सो जाएं।

मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
