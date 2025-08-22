साबूदाना खिचड़ी ही नहीं कोफ्ता भी होता है बेहद टेस्टी, नोट कर लें रेसिपी
Sabudana Kofta Recipe : शाम के नाश्ते में कुछ चटपटा बनाकर करना हो तैयार या स्कूल लंच में बच्चों को देना हो कुछ हेल्दी, ज्यादातर महिलाएं साबूदाना खिचड़ी बनाना पसंद करती हैं। साबूदाना खिचड़ी स्वादिष्ट होने के साथ झटपट बनकर तैयार भी हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं व्रत से लेकर शाम के नाश्ते में पसंद किए जाने वाले साबूदाना से सिर्फ खिचड़ी ही नहीं बल्कि टेस्टी कोफ्ते भी बनाकर तैयार किए जा सकते हैं। साबूदाना कोफ्तों को बनाने के लिए साबूदाना और आलू का उपयोग किया जाता है। ये कोफ्ते बाहर से हल्के क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाए जाते हैं टेस्टी साबूदाना कोफ्ते।
साबूदाना कोफ्ता बनाने के लिए सामग्री
-1 कप साबूदाना
-2 मीडियम साइज उबले हुए आलू
-2 बड़े चम्मच भुनी और कुटी हुई मूंगफली
-1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च
-नमक स्वादानुसार
-आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक
-तलने के लिए तेल
-आधा कप दही
-आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
-आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
-आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक
-1 बड़ा चम्मच घी
-एक चुटकी हींग
-1 कप पानी
-गार्निश करने के लिए धनिया पत्ती
साबूदाना कोफ्ता बनाने का तरीका
साबूदाना कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाना को रात भर पानी में भिगोकर रखें। जब साबूदाना फूलकर नरम हो जाए तो इसे छानकर अलग रख लें। अब साबूदाना में उबले हुए आलू, कटी हुई हरी मिर्च, मूंगफली और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाते हुए मिश्रण से छोटे-छोटे गोले बनाकर तैयार कर लें। इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करके उसमें साबूदाना के तैयार गोलों को क्रिस्पी गोल्डन होने तक तलें। अब एक कड़ाही में घी गर्म करके उसमें हींग डालें। अब एक अलग बर्तन में दही लेकर उसमें हल्दी, लाल मिर्च और सेंधा नमक अच्छी तरह मिलाकर घी में डालकर मीडियम आंच पर पकाएं। इस बात का ख्याल रखें कि दही फट न जाए। कोफ्ते की ग्रेवी को पतला करने के लिए आप स्वाद अनुसार थोड़ा पानी डालकर उसे पतला भी कर सकते हैं। अब कड़ाही में पहले से तले हुए साबूदाना कोफ्तों को ग्रेवी में डालकर 5 मिनट और धीमी आंच पर पकाएं। जब आपको लगे कि कोफ्तों ने ग्रेवी का रस पी लिया है तो कोफ्ता करी को कटी हुई हरी धनिया से गार्निश करके गर्मा-गर्म रोटी या चावल के साथ परोसें।
