मैदा छोड़िए चावल के आटे से बनाएं टेस्टी आलू समोसा, चाय का स्वाद बढ़ा देगी रेसिपी

Dec 30, 2025 06:42 am IST

Aloo Samosa Recipe : शाम की हल्की-फुल्की भूख को शांत करने के साथ चाय की चुस्कियों का स्वाद बढ़ाने के लिए अकसर लोग आलू समोसा का स्वाद लेते हैं। लेकिन समोसा मैदा से बने होने की वजह से कई लोगों के लिए उसका जायका पहुंच से बाहर हो जाता है। अगर आप भी फिटनेस फ्रीक हैं और डाइट में ग्लूटेन फ्री चीजों को शामिल करके हेल्दी बने रहना चाहते हैं तो ट्राई करें चावल के आटे से बने टेस्टी समोसे। ये समोसे हेल्दी और हल्के होते हैं। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाएं जाते हैं टेस्टी चावल के आटे के समोसे।

चावल के आटे से समोसा रेसिपी तैयार करने के लिए सामग्री चावल का आटा - 2 कप

नमक - 1 छोटा चम्मच

तेल या घी - 2 बड़े चम्मच

अजवाइन - 1/2 छोटा चम्मच

गर्म पानी - आवश्यकतानुसार (आटा गूंथने के लिए)

स्टफिंग के लिए

आलू (उबले और मैश किए हुए)- 4 मीडियम साइज

हरी मटर - 1/2 कप (उबली हुई)

हरी मिर्च - 2-3 बारीक कटी

अदरक - 1 इंच टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ

जीरा - 1 छोटा चम्मच

धनिया पाउडर - 1 बड़ा चम्मच

गरम मसाला - 1/2 छोटा चम्मच

अमचूर पाउडर - 1 छोटा चम्मच (या नींबू का रस)

हल्दी पाउडर - 1/4 छोटा चम्मच

नमक - स्वादानुसार

हरा धनिया - बारीक कटा हुआ

तेल - 2 बड़े चम्मच (तड़के के लिए)

तलने के लिए

तेल - आवश्यकता अनुसार

चावल के आटे से समोसा रेसिपी तैयार करने का तरीका चावल के आटे के समोसे बनाने के लिए सबसे पहले समोसे के बाहरी कवर को तैयार करें। इसके लिए आपको सबसे पहले आटा गूंथकर तैयार करना होगा। आटा गूंथने के लिए एक बड़े बर्तन में चावल का आटा लेकर उसमें नमक, अजवाइन और 2 बड़े चम्मच तेल डालकर अच्छे से मिलाएं। अब धीरे-धीरे गर्म पानी डालते हुए मुलायम आटा गूंथ लें। आटा ज्यादा सख्त न हो। इसे गीले कपड़े से ढककर 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दें।

समोसे की स्टफिंग तैयार करें एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गर्म करें। जीरा डालकर चटकने दें और फिर अदरक, हरी मिर्च डालकर 30 सेकेंड भूनें। अब मैश किए आलू, मटर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर, हल्दी और नमक डालकर अच्छे से मिलाते हुए 4-5 मिनट और भूनें। आखिर में हरा धनिया डालकर ठंडा होने के लिए रख दें।

समोसे बनाएं आटे की छोटी-छोटी लोइयां लेकर उन्हें हल्का तेल लगाकर पतली पूड़ियों की तरह बेलें। इस बात का खास ख्याल रखें कि चावल का आटा चिपकता है, इसलिए सतह पर थोड़ा चावल का आटा या तेल लगाएं।

पूड़ी को बीच से आधा काटें। एक हिस्से को त्रिकोण का आकार देते हुए किनारे पर पानी लगाकर चिपकाएं। अंदर स्टफिंग भरें और ऊपरी किनारे को पानी से चिपकाकर सील करें। सभी समोसे इसी तरह तैयार करें।

समोसे फ्राई करें कढ़ाही में तेल मीडियम आंच पर गर्म करके उसमें समोसे डालकर गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। इस बात का खास ख्याल रखें कि समोसों को कभी भी तेज आंच पर न तलें वरना वो बाहर से जल जाएंगे और अंदर उनका मसाला कच्चा रहेगा। अब प्लेट पर टिश्यू पेपर लगाकर उन पर तैयार समोसे निकाल लें। ऐसा करने से समोसे का अतिरिक्त तेल निकल जाएगा।