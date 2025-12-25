क्रिसमस पर मीठा खाकर भर जाए मन तो ट्राई करें चटपटी मूली चावल की पूड़ी, मुंह में पानी भर देगी रेसिपी
Christmas Day Special Mooli Chawal Poori Recipe : आज दुनियाभर में लोग क्रिसमस 2025 का त्योहार बेहद उत्साह और खुशी के साथ मना रहे हैं। इस दिन लोग घर आए मेहमानों को डिनर में अलग-अलग तरह के केक, पुडिंग बनाकर खिलाते हैं। लेकिन हर साल अगर आप क्रिसमस पर परोसे जाने वाले डेजर्ट को खाकर बोर जाते हैं और चाहते हैं कि कुछ नमकीन टेस्ट करें तो ट्राई करें मूली चावल पूड़ी की ये टेस्टी रेसिपी। यह पूड़ी न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है बल्कि खाने में बेहद कुरकुरी और पौष्टिक भी होती है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है टेस्टी और चटपटी मूली चावल की पूड़ी।
मूली चावल की पूड़ी बनाने के लिए सामग्री
-2 कप कद्दूकस की हुई मूली
-3 कप चावल का आटा
-1 छोटा चम्मच जीरा
-1 छोटा चम्मच कलौंजी
-2 बारीक कटी हरी मिर्च
-1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक
-1 मुट्ठी बारीक कटा हरा धनिया
- नमक स्वादानुसार
-1/2 कप पानी
-तलने के लिए तेल
मूली चावल की पूड़ी बनाने का तरीका
मूली चावल की पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 1/2 कप पानी डालकर उबालने के लिए रख दें। जब पानी में उबाल आने लगे तो उसमें कद्दूकस की हुई मूली डालकर ढककर 5 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसमें जीरा, कलौंजी, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। धीरे-धीरे चावल का आटा डालकर लगातार चलाते रहें। जब तक आटा जैसा गाढ़ा मिश्रण बनकर तैयार न हो जाए, तब तक मिलाते रहें। अब गैस बंद करके मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दें। जब मिश्रण हल्का ठंडा हो जाए तो उसे हाथ से अच्छी तरह गूंथ लें। अगर जरूरत हो तो थोड़ा और चावल का आटा मिला सकते हैं। अब आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें गोल पूरी की शक्ल में बेल लें। कढ़ाही में तेल गरम करके मीडियम आंच पर पूरियां डालकर सुनहरी होने तक तल लें। आपकी टेस्टी गरमा-गरम मूली चावल की पूड़ी बनकर तैयार है। आप इन्हें चटनी, आलू की सब्जी या अचार के साथ परोस सकते हैं।
