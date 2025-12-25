क्रिसमस पर मीठा खाकर भर जाए मन तो ट्राई करें चटपटी मूली चावल की पूड़ी, मुंह में पानी भर देगी रेसिपी

संक्षेप: Mooli Chawal Poori Recipe : हर साल अगर आप क्रिसमस पर परोसी जाने वाली क्रिसमस डेजर्ट रेसिपी को खाकर बोर जाते हैं और चाहते हैं कि कुछ नमकीन टेस्ट करें तो ट्राई करें मूली चावल पूड़ी की ये टेस्टी रेसिपी। यह पूड़ी न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है बल्कि खाने में बेहद कुरकुरी और पौष्टिक भी होती है।

Christmas Day Special Mooli Chawal Poori Recipe : आज दुनियाभर में लोग क्रिसमस 2025 का त्योहार बेहद उत्साह और खुशी के साथ मना रहे हैं। इस दिन लोग घर आए मेहमानों को डिनर में अलग-अलग तरह के केक, पुडिंग बनाकर खिलाते हैं। लेकिन हर साल अगर आप क्रिसमस पर परोसे जाने वाले डेजर्ट को खाकर बोर जाते हैं और चाहते हैं कि कुछ नमकीन टेस्ट करें तो ट्राई करें मूली चावल पूड़ी की ये टेस्टी रेसिपी। यह पूड़ी न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है बल्कि खाने में बेहद कुरकुरी और पौष्टिक भी होती है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है टेस्टी और चटपटी मूली चावल की पूड़ी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मूली चावल की पूड़ी बनाने के लिए सामग्री -2 कप कद्दूकस की हुई मूली

-3 कप चावल का आटा

-1 छोटा चम्मच जीरा

-1 छोटा चम्मच कलौंजी

-2 बारीक कटी हरी मिर्च

-1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक

-1 मुट्ठी बारीक कटा हरा धनिया

- नमक स्वादानुसार

-1/2 कप पानी

-तलने के लिए तेल