क्रिसमस पर मीठा खाकर भर जाए मन तो ट्राई करें चटपटी मूली चावल की पूड़ी, मुंह में पानी भर देगी रेसिपी

संक्षेप:

Mooli Chawal Poori Recipe : हर साल अगर आप क्रिसमस पर परोसी जाने वाली क्रिसमस डेजर्ट रेसिपी को खाकर बोर जाते हैं और चाहते हैं कि कुछ नमकीन टेस्ट करें तो ट्राई करें मूली चावल पूड़ी की ये टेस्टी रेसिपी। यह पूड़ी न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है बल्कि खाने में बेहद कुरकुरी और पौष्टिक भी होती है।

Dec 25, 2025 07:53 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Christmas Day Special Mooli Chawal Poori Recipe : आज दुनियाभर में लोग क्रिसमस 2025 का त्योहार बेहद उत्साह और खुशी के साथ मना रहे हैं। इस दिन लोग घर आए मेहमानों को डिनर में अलग-अलग तरह के केक, पुडिंग बनाकर खिलाते हैं। लेकिन हर साल अगर आप क्रिसमस पर परोसे जाने वाले डेजर्ट को खाकर बोर जाते हैं और चाहते हैं कि कुछ नमकीन टेस्ट करें तो ट्राई करें मूली चावल पूड़ी की ये टेस्टी रेसिपी। यह पूड़ी न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होती है बल्कि खाने में बेहद कुरकुरी और पौष्टिक भी होती है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है टेस्टी और चटपटी मूली चावल की पूड़ी।

मूली चावल की पूड़ी बनाने के लिए सामग्री

-2 कप कद्दूकस की हुई मूली

-3 कप चावल का आटा

-1 छोटा चम्मच जीरा

-1 छोटा चम्मच कलौंजी

-2 बारीक कटी हरी मिर्च

-1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक

-1 मुट्ठी बारीक कटा हरा धनिया

- नमक स्वादानुसार

-1/2 कप पानी

-तलने के लिए तेल

Mooli Chawal Poori Recipe

मूली चावल की पूड़ी बनाने का तरीका

मूली चावल की पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 1/2 कप पानी डालकर उबालने के लिए रख दें। जब पानी में उबाल आने लगे तो उसमें कद्दूकस की हुई मूली डालकर ढककर 5 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसमें जीरा, कलौंजी, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। धीरे-धीरे चावल का आटा डालकर लगातार चलाते रहें। जब तक आटा जैसा गाढ़ा मिश्रण बनकर तैयार न हो जाए, तब तक मिलाते रहें। अब गैस बंद करके मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दें। जब मिश्रण हल्का ठंडा हो जाए तो उसे हाथ से अच्छी तरह गूंथ लें। अगर जरूरत हो तो थोड़ा और चावल का आटा मिला सकते हैं। अब आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें गोल पूरी की शक्ल में बेल लें। कढ़ाही में तेल गरम करके मीडियम आंच पर पूरियां डालकर सुनहरी होने तक तल लें। आपकी टेस्टी गरमा-गरम मूली चावल की पूड़ी बनकर तैयार है। आप इन्हें चटनी, आलू की सब्जी या अचार के साथ परोस सकते हैं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
