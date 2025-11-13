Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीknow how to make tasty matar cutlet recipe for tea time snacks
शाम की चाय के साथ बनाकर खाएं टेस्टी मटर कटलेट, दिन बन जाएगा जायकेदार

शाम की चाय के साथ बनाकर खाएं टेस्टी मटर कटलेट, दिन बन जाएगा जायकेदार

संक्षेप: Matar Cutlet Recipe : यह रेसिपी ना सिर्फ खाने में बेहद स्वादिष्ट है बल्कि बनानी भी बेहद आसान है। शाम की चाय के साथ इस कटलेट का स्वाद, आपको लंबे समय तक याद रहने वाला है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाए जाते हैं टेस्टी और हेल्दी मटर कटलेट।

Thu, 13 Nov 2025 01:58 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों का मौसम आते ही बाजार हरी-हरी मटर से भर जाता है। इस मौसम में मिलने वाली मटर ना सिर्फ खाने में टेस्टी होती है बल्कि फ्रेश होने की वजह से सेहत का भी खास ख्याल रखती है। आमतौर पर भारतीय महिलाएं मटर से आलू मटर, मटर पनीर, पराठा जैसी रेसिपी बनाकर परिवार को खिलाना पसंद करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं मटर से आप एक टेस्टी टी टाइम स्नैक्स रेसिपी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। जी हां, ऐसी ही एक स्नैक्स रेसिपी का नाम है मटर कटलेट। यह रेसिपी ना सिर्फ खाने में बेहद स्वादिष्ट है बल्कि बनानी भी बेहद आसान है। शाम की चाय के साथ इस कटलेट का स्वाद, आपको लंबे समय तक याद रहने वाला है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाए जाते हैं टेस्टी और हेल्दी मटर कटलेट।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मटर कटलेट बनाने के लिए सामग्री

-1 कप हरे उबले हुए मटर

-1 उबला हुआ मैश किया आलू

-1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

-1 कद्दूकस किया हुआ अदरक

-2 चम्मच कटा हुआ धनिया पत्ता

-1 चम्मच नींबू का रस

-आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-आधा चम्मच गरम मसाला

-आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर

-नमक स्वादानुसार

-2 चम्मच कॉर्नफ्लोर

-तलने के लिए तेल

मटर कटलेट बनाने का तरीका

मटर कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए मटर को मिक्सी में दरदरा पीस लें। अब एक बाउल में मटर, उबले आलू, हरी मिर्च, अदरक, मसाले, नींबू रस और कॉर्नफ्लोर डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके एक सॉफ्ट डो तैयार कर लें। अब इस मिश्रण से छोटे-छोटे टिक्की के आकार के कटलेट बनाकर तैयार कर लें। इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करके उसमें एक-एक करके पहले से तैयार कटलेट को डालकर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। जब कटलेट अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो उन्हें प्लेट में निकालकर हरी चटनी या सॉस के साथ गरमा-गरम सर्व करें।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।