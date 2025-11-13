शाम की चाय के साथ बनाकर खाएं टेस्टी मटर कटलेट, दिन बन जाएगा जायकेदार

संक्षेप: Matar Cutlet Recipe : यह रेसिपी ना सिर्फ खाने में बेहद स्वादिष्ट है बल्कि बनानी भी बेहद आसान है। शाम की चाय के साथ इस कटलेट का स्वाद, आपको लंबे समय तक याद रहने वाला है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाए जाते हैं टेस्टी और हेल्दी मटर कटलेट।

सर्दियों का मौसम आते ही बाजार हरी-हरी मटर से भर जाता है। इस मौसम में मिलने वाली मटर ना सिर्फ खाने में टेस्टी होती है बल्कि फ्रेश होने की वजह से सेहत का भी खास ख्याल रखती है। आमतौर पर भारतीय महिलाएं मटर से आलू मटर, मटर पनीर, पराठा जैसी रेसिपी बनाकर परिवार को खिलाना पसंद करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं मटर से आप एक टेस्टी टी टाइम स्नैक्स रेसिपी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। जी हां, ऐसी ही एक स्नैक्स रेसिपी का नाम है मटर कटलेट। यह रेसिपी ना सिर्फ खाने में बेहद स्वादिष्ट है बल्कि बनानी भी बेहद आसान है। शाम की चाय के साथ इस कटलेट का स्वाद, आपको लंबे समय तक याद रहने वाला है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाए जाते हैं टेस्टी और हेल्दी मटर कटलेट।

मटर कटलेट बनाने के लिए सामग्री -1 कप हरे उबले हुए मटर

-1 उबला हुआ मैश किया आलू

-1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

-1 कद्दूकस किया हुआ अदरक

-2 चम्मच कटा हुआ धनिया पत्ता

-1 चम्मच नींबू का रस

-आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-आधा चम्मच गरम मसाला

-आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर

-नमक स्वादानुसार

-2 चम्मच कॉर्नफ्लोर

-तलने के लिए तेल